Zo kook je hip én koosjer: Joodse broers brengen kookboek uit

Vader Hoffman verloor tijdens de oorlogsjaren zijn toenmalige echtgenote en hun vier kinderen in de concentratiekampen. Na de bevrijding huwde hij met een nieuwe vrouw en na vele omzwervingen kwam het gezin midden vorige eeuw aan in België. Ze openden in Antwerpen een viswinkel en kregen samen elf zonen en een dochter. Later startten hun zonen Moishi, Janki en Yumi restaurant Hoffy’s in de Lange Kievitstraat. Hun kleine zaak werd succesvol en is vandaag al beroemd tot in New York.