Zo koop je 'goede' hazelnootpasta

Deze issues zijn de arbeidsomstandigheden waaronder de pasta is gemaakt (zo worden de mensenrechten volgens Questionmark in Turkije op grote schaal geschonden), het gebruik van milieubelastende palmolie en naar de kwaliteit van het keurmerk (er zijn strenge en minder strenge eisen die keurmerken hanteren). De gezondheids- en duurzaamheidsaspecten hebben elk een eigen gewicht gekregen in de analyse. Het onderzoeksteam keek ook naar de hoeveelheid suiker en vet.



De 'beste' variant is de hazelnootpasta van het huismerk van Jumbo. Die van Albert Heijn (versie Extra Hazelnoot) komt daar vlak onder en op nummer drie in de lijst staat de past van Blue Band. De hele lijst is hier te vinden. Laag op de lijst staat publiekslieveling Nutella. Het merk eindigt op de 22ste plaats, vlak boven de pasta's van Oké en de pralineversie van Penotti.