Zo laat je subtiel merken wat je wilt eten

Waar komt het idee voor dit boek vandaan?

,,Mijn moeder verzamelde die ansichtkaarten. Ze is dertig jaar geleden overleden en sindsdien heb ik ze in mijn bezet. In Elle Eten schrijf ik sinds twee jaar elke twee maanden over een van de recepten. Toen ik een keer met mijn uitgever sprak, kwam het idee naar boven voor een boek.''

Hoe lang bestaan dit soort receptenkaarten al?'

,,We zijn op zoek gegaan naar de oorspronkelijke auteur van deze kaarten - iemand die zich Emile noemt, maar ik sluit niet uit dat het een vrouw was. Die 'Emile' heeft gedichtjes achterop gezet. We zijn er uiteindelijk niet achtergekomen wie het is geweest. Duidelijk is wel dat de recepten niet te koken waren. De dichterlijke vrijheid was belangrijker dan het recept, haha.''

Wat is dat voor bijzonder fenomeen, receptenkaarten?

,,Geweldig toch? Ik vind het nog steeds heel leuk om er een te versturen, zo'n ansicht met een recept erop. Daarom zit bij elk boek ook een aantal ansichtkaarten om zelf te versturen. Nog altijd ben ik naar nieuwe op zoek op Noord-Franse brocantes. Ik heb nog altijd het idee om nog eens een serie uit te brengen met kaarten met Nederlandse recepten. Misschien komen die er ooit nog wel.''



Kon u de recepten gebruiken die achterop stonden?

,,Nee, die gedichten waren niet bruikbaar. Maar het zijn allemaal Franse klassiekers. En dat is mijn werk, om recepten zo op te schrijven dat iedereen ze kan maken.''



Er zit ook sangría bij...

,,Dat klopt, dat is de vreemde eend in de bijt. Maar die vond ik zo mooi, die ik wilde ik toch graag gebruiken.''

Volledig scherm Gesmoorde paprika in tomatensaus.

Volledig scherm Les hors-d'oeuvre Niçois: hors d'oeuvres uit Nice.