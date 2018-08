Zo leer je als student snel goedkoop en gezond koken

Tijdens haar studie merkte Emily van Rheenen dat veel medestudenten niet of nauwelijks kunnen koken. Die smeren dan maar boterhammen of eten een zak chips leeg. Jammer, vindt Van Rheenen, die zelf wel graag en veel kookt.



Daarom maakte ze een studentenkookboek dat vragen beantwoordt waar je je moeder niet voor wilt bellen: hoe maak je een lekker biefstukje? Hoe lang moeten de bonen koken? Hoe maak ik met weinig middelen toch lekker eten? ,,Geld is wel een ding voor studenten. Hoe vaak ik niet heb gehoord van andere studenten dat ze geen idee hadden dat kaas zo duur was!''



Dit zijn Van Rheenens beste tips:



1. Zorg voor een goede basis. ,,Een van de belangrijkste tips die ik geef: zorg dat je altijd een goede voorraad van basisproducten in de kast of op de plank van de gezamenlijk keuken hebt staan: rijst, couscous, bonen, paprika en ui. Als je altijd wel iets te eten hebt, dan bestel je minder snel een pizza. In het boek staan lijstjes met kruiden, smaakmakers, diepvries- en houdbare producten die altijd handig zijn om in huis te hebben.''



2. Doe eenmaal per week boodschappen. ,,De grootste tip is toch wel: houd het bij één keer per week boodschappen doen. Als je minder vaak gaat, koop je ook minder vaak onnodig chips, worstjes of Sprite, omdat je trek had toen je naar de winkel ging. Van tevoren plan je een paar ontbijtjes, een paar lunches en een paar keer avondeten. Ook weer om minder snel in de snackbar te belanden. Als je elke keer een broodje gaat halen tussen de middag, dan is je geld snel op.''



3. Eet volgens de seizoenen. ,,In het seizoen is er veel aanbod, is het op zijn lekkerst en dus goedkoper. Van de groenten en fruit heb ik een overzicht opgenomen.''