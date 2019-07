Zo lukte het Johan om thee te laten groeien in ons land

In deze stad kost een rondje op het terras het minst

24 juli Op een terrasje zitten is wéér duurder geworden. Gemiddeld betaal je in een Nederlandse stad 23,35 euro voor een rondje wijn, bier, koffie en fris. Amsterdam is de duurste terrasstad van ons land. Voor de vijfde keer eindigt de hoofdstad bovenaan de jaarlijkse lijst van horeca-adviesbureau Van Spronsen & partners, die aan zijn dertiende editie toe is.