Zo lunch je gezond zonder brood (en krijg je extra groente binnen)

Veel mensen op dieet nemen een tijdje minder koolhydraten tot zich. En of dat nou werkt of niet, voor de afwisseling is het best lekker om eens iets anders te proberen. Een salade bijvoorbeeld. En niet alleen als avondeten. Voor veel mensen is het immers een heel gedoe om voldoende groente binnen te krijgen.



Neem dagelijks 250 gram, luidt het advies van het Voedingscentrum. Dat is best veel. ,,Als je alleen groente eet bij het avondeten is het lastig”, vertelt Sven ter Heide. ,,Het lukte ons ook niet altijd.” Sven verwijst naar zichzelf en zijn vrouw Jennifer, met wie hij het populaire foodblog Voedzaam&Snel runt. Het stel ontwikkelde 50 recepten waarin de middagboterham is vervangen door salades. Het resultaat is 50 keer lunchen zonder brood.



,,We hopen met ons nieuwe boek mensen meer groenten laten eten”, zegt Sven. ,,Het is lastig om 250 gram binnen te krijgen. Dat zou betekenen dat wij voor het diner een halve kilo groente moeten klaarmaken, dat kan wat eenzijdig worden. Daarom is het slim om bij de lunch ook groente te nemen. Salades zijn daar ideaal voor.”

Voorzetjes

Het boek is bedoeld als inspiratiebron en kookboek ineen. ,,We geven recepten, maar ook inzicht in hoe je zelf een salade kunt maken door de koelkast open te trekken”, aldus Sven. ,,Dan kunnen mensen lekker zelf aan de slag gaan. We geven voorzetjes.”



Is het niet heel veel gedoe, op je werk prutsen met een avocado? ,,Elk recept hebben we in twee delen verdeeld: de voorbereiding en de bereiding. Een deel doe je thuis en een deel op je werk. Dus het is wel handig om daar een snijplankje en een mes te hebben. En misschien ook een vergiet om blikjes te laten uitlekken.”

Knapperig

Volgens Sven is het niet moeilijk: houdt de droge en natte delen in elk geval apart. ,,Want een salade waar de dressing al een paar uur doorheen zit, is niet meer zo knapperig.”



Waarom geven de auteurs juist onderstaande recepten als voorproefje? ,,De kracht van de pastasalade is de knapperigheid van de paprika met het romige van de dressing. En over de salade met courgette: veel mensen weten niet dat ze courgette ook rauw kunnen eten. De combinatie met kikkererwten en oude kaas is heerlijk.”

Salade met kapucijners, courgette en oude kaas

Dit heb je nodig:

35 gram oude kaas

1/2 theelepel gedroogde dille

130 gram kapucijners

1/2 courgette

25 gram landkers of snijbiet



Dressing:

1 eetlepel extra vierge olijfolie

1/2 eetlepel appelazijn

grove azijn

Voorbereiding

Doe de kaas en de dille in aparte bakjes (je kunt met de dille ook vast de dressing maken) en doe deze met de rest van de ingrediënten in een lunchbox.

Bereiding

Spoel de kapucijners af en snijd de courgette en de oude kaas in blokjes. Verdeel de kapucijners, courgette en kaas over de sla, meng de dille door de dressing en voeg toe.

Volkorenpastasalade met paprika en crème fraîche.

Volkorenpastasalade met paprika en crème fraîche

Dit heb je nodig:

35 gram volkoren penne

olijfolie

5 gram zonnebloempitten

1 gele paprika

1/2 rode paprika

20 gram rucola



Dressing

2 eetlepels crème fraîche

grove peper

zeezout

Voorbereiding

Kook de volkorenpasta in 8 tot 10 minuten gaar in een pan met water en een scheutje olijfolie, laat hem afkoelen. Doe de pasta, de crème fraîche en de zonnebloempitten in aparte bakjes en leg deze in een lunchbox. Voeg de paprika en rucola ook toe.

Bereiding

Verwijder de steeltjes en de zaadlijsten van de paprika’s en snijd het vruchtvlees in stukjes. Meng dit met de pasta en rucola en verdeel de crème fraîche met wat grove peper en zeezout door de salade. Strooi de zonnebloempitten eroverheen en voeg de dressing toe.

