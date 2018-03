Zo maak je de allerlekkerste salade met kip

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 180°C

- Snijd de bloedsinaasappel in blokjes, de avocado in reepjes en de rode ui in halve ringen.

- Vul een ovenschotel met de 240 ml witte wijn en cayennepeper.

- Leg hier de kipfilet in en laat deze gedurende 20 minuten marineren.

- Maak vervolgens de frambozendressing door de 2 el witte wijn, balsamicoazijn, olijfolie en frambozenjam in een kom te mengen.

- Roer goed door elkaar en voeg indien nodig zout toe.

- Verwarm de kip in de oven gedurende 20 minuten.

- Beleg een bord met spinazie, de bloedsinaasappels, avocado en rode ui.

- Leg hier vervolgens de kip op en maak het gerecht af met de frambozendressing.