Zo maak je de lekkerste hamburger op de barbecue

Bierti p

Picanha steak burger

Ingrediënten (4 personen): - 800 g Black Angus picanha - 4 briocheburgerbroodjes - Grof zeezout en versgemalen zwarte peper naar smaak - 4 el mayonaise - 4 el mosterd - 2 kroppen little gem sla, blaadjes losgetrokken - 1½ grote tomaat, in plakken gesneden - 1 grote rode ui, in dunne ringen gesneden - 12 schijfjes augurk - 200 g blauwe kaas, in plakken gesneden - 16 plakken kinnebakspek (of gerookt ontbijtspek), uitgebakken - 8 el BBQ-saus

Bereidingswijze (voorbereiding 1 uur, bereiding 30 minuten):

- Bereid de BBQ voor op direct grillen.

- Snijd de picanha met vetlaag en al in blokjes van maximaal 1,5 cm.

- Plaats de blokjes 15 minuten in de vriezer totdat ze licht bevroren zijn. Door het vlees aan te vriezen voorkom je dat het vet gaat ‘smeren’ in de gehaktmolen en behoud je een betere structuur in het vlees en vet.

- Haal het aangevroren vlees door de gehaktmolen voorzien van een 8 mm schijf.

- Verdeel het gemalen vlees in vier gelijke porties en vorm met de hand burgers van circa 10 cm doorsnede en 2 cm dik.

- Snijd de briochebroodjes doormidden en rooster ze kort op de grill tot ze getoast zijn.

- Bestrooi de picanhaburgers rijkelijk met zout en peper.

- Leg de burgers op het rooster en sluit de deksel.

- Bestrijk tijdens het grillen van de burgers de onderste helften van de broodjes ieder met een eetlepel mayonaise en een eetlepel mosterd.

- Verdeel vervolgens de blaadjes little gem, de tomatenplakjes, de uienringen en de schijfjes augurk over de broodjes.

- Draai de burgers om en grill ook de andere zijde.

- Draai vlak voordat het vlees de gewenste kerntemperatuur bereikt de burgers nog één keer om, verdeel de blauwe kaas over de burgers op de grill en sluit de deksel om de kaas te laten smelten.

- Leg de burgers zodra ze op temperatuur zijn en de kaas is gesmolten op de belegde broodjes, garneer met het krokant uitgebakken kinnenbakspek en de BBQ-saus en leg de bovenste helft van de broodjes op de burgers om het af te maken.