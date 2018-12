Zo maak je de restjes van kerst op

Volledig scherm © Beeld uit de video van het Voedingscentrum

Omelet

- Hak de groenten in stukken

- Doe een eetlepel vloeibare margarine in de pan

- Bak de groenten een paar minuten

- Breek twee eieren in een kom en kluts ze los met wat melk, een halve eetlepel tijm en wat peper

- Giet het eimengsel over de groenten in de pan

- Bak de omelet tien minuten op laag vuur met de deksel op de pan

Soep

- Snij de resten groenten, de gare aardappelen en een uitje.

- Doe een eetlepel olie in een pan

- Voeg de gesnipperde ui, een uitgeknepen teen knoflook en wat bleekselderij in de pan met een eetlepel tomatenpuree.

- Bak het even en voeg daarna de groenten en aardappelen toe.

- Voeg twee in stukken gesneden tomaten toe, 250 milliliter water en een eetlepel Italiaanse kruiden.

- Kook het mengsel gedurende vijf minuten, doe er wat peper overheen en serveer de soep met een stuk brood.

Roerbakschotel

- Snij de groenten en het vlees in stukjes.

- Pel een teen knoflook.

- Doe een lepel olie in een koekenpan.

- Pers het teentje knoflook boven de pan uit.

- Doe de groenten erbij.

- Bak de groenten vijf minuten en doe dan het vlees en een theelepel kipkruiden zonder zout erbij.

- Doe de gare rijst erbij en een theelepel ketjap.

- Verwarm het roerbakgerecht even en serveer.