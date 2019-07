Zo maak je de SpongeBob-krabburger

In de film gaat SpongeBob samen met zijn vrienden aan land om daar het felbegeerde en uiterst geheime recept van de Krabby Patty terug te halen van niemand minder dan Antonia Banderas. Wil je meer weten over de film? Lees hier 20 nutteloze feiten over SpongeBob.

Ingrediënten (voor vier SpongeBob krabburgers) 2 sneetjes casinobrood 2 blikjes krab (170 gr), uitgelekt 75 gram surimi-sticks, fijngesneden 2 theelepels cajunkruiden 1 teentje knoflook 1 gesnipperde kleine ui 8 takjes koriander, bladeren fijngesneden 1 eetlepel mosterd 1 ei 4 eetlepels zonnebloemolie om in te bakken 4 hamburger bollen of harde bollen naar keuze 2 eetlepels cocktailsaus, mayonaise, ketchup of saus naar keuze (optioneel) Peper en zout naar smaak Garnering: Verse tomaat Sla Komkommer Verse uienringen Augurk Plakjes kaas Olijven (als ogen) Benodigdheden: Mengkom Koekenpan Broodrooster of grillpan



Bereiding:

Begin met het snijden van de korsten van het brood. Week het brood 10 seconden even in water en knijp het vocht eruit. Doe het brood nu in de mengkom.



Knijp ook al het vocht uit de krab en voeg dit toe aan het brood. Voeg nu de cajunkruiden, de ui, de knoflook, koriander, de surimi-sticks en de mosterd toe en meng dit alles goed door elkaar. Breng het mengsel op smaak met peper en zout.



Kneed het ei door het mengsel en verdeel de mix in vier gelijke delen. Rol hier nu vier ballen van. Druk de ballen plat en maak er mooie burgers van.



Verhit de olie in de koekenpan. Bak de burgers op middelhoog vuur in ongeveer 6 minuten goudbruin en gaar. Keer de burgers tussentijds zodat ze aan beide kanten mooi goudbruin zijn.



Snijd de bollen doormidden en rooster ze kort zodat ze knapperig zijn. Dit kan zowel in een broodrooster als in een grillpan. Smeer nu de saus naar keuze op de bovenste helft van de bol en leg de krabburger op de onderste helft.



Beleg de burger met garnering en smullen maar. Heerlijk met frietjes of aardappelschijfjes.