Zo maak je een kerstdiner zonder fratsen: ‘Leven is ingewikkeld genoeg’

,,Voorbereiding is alles’’, zal ze later zeggen. Maar nu is ze nog even niet aanspreekbaar. Vanwege diezelfde voorbereidingen. Onverstoorbaar werkt de Australische Donna Hay (48) door.



Ze raspt een courgette, en nog een, snijdt spinazie, rist de muntblaadjes van hun steeltje, schept Griekse yoghurt in een schaaltje, controleert de hoeveelheid eieren en zegt, vooral tegen zichzelf, dat Nederlandse eieren een stuk kleiner zijn dan de eieren thuis in Sidney. Niet beginnen voordat alles klaar staat, noteer ik - een fout die ik in mijn enthousiasme na dertig jaar nog altijd maak.