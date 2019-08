Zo maak je een mosselsoep zo zacht als fluweel

Billy Bi (ook geschreven als billi bi, billy-bye, billi-by of billy bye) bleek een Frans/ Amerikaanse mosselsoep waarvan de herkomst - zoals van zoveel gerechten - onduidelijk was. De soep zou geïnspireerd zijn op een mosselcrème uit Normandië, maar ik vond vier of vijf verschillende oorsprongsverhalen.



Volgens de populairste anekdote had het chique restaurant Maxim’s in Parijs in het begin van de vorige eeuw als stamgast een Amerikaanse miljardair genaamd William B. Leeds. Bill, zoals Amerikanen William afkorten, was steenrijk geworden met de handel in tin en had een voorliefde voor de fluweelzachte mosselsoep die Maxim’s serveerde.



Terug in New York vertelde de zoon van William B. Leeds -- die onhandig genoeg ook William B. Leeds heette - aan diens favoriete chef dat zijn ouweheer en hij destijds zo hadden genoten van een Parijse mosselsoep. De Franse kok, Pierre Franey van het wereldberoemde restaurant Le Pavillon in Manhattan, liet zich inspireren door dit verhaal. Voor zijn lievelingsgast creëerde hij een zalvige mosselcrème: de geboorte van de fameuze ‘Bill B.’s soupe’, later verbasterd tot billi bi.



Volgens andere bronnen is de soep niet vernoemd naar een of andere verwaande grootkapitalist, maar naar een andere Bill, een Amerikaanse onderofficier die in Normandië verzot was geraakt op een plaatselijke mossellekkernij genaamd mouclade. Toen Bill met zijn bataljon moest uitzwaaien naar elders, trakteerde de plaatselijke bevolking hem in een plaatselijk restaurant op een vaarweldiner.