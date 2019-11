Zo maak je een Sloppy Joe: het broodje dat Hemingway nooit at

De bekendste straat op Key West is de twee kilometer lange Duval Street, waar tientallen restaurants, kroegen, nachtclubs, bordelen, stripclubs en homobars elkaar gebroederlijk afwisselen.



Een van de hotspots is een grote uitspanning genaamd Sloppy Joe’s, het stamcafé van misschien wel de bekendste inwoner van Key West ooit: schrijver, drinker, womanizer en romantische ziel Ernest Hemingway (1899-1961).



De in Illinois geboren Nobelprijswinnaar wordt algemeen gezien als een van de grootste schrijvers van de afgelopen eeuw. Na een turbulent leven - hij was onder andere chauffeur op een ambulance in Italië aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en hij maakte deel uit van de Parijse kunstenaarsscène tijdens de roaring twenties - vestigde Hemingway zich in 1928 met zijn tweede vrouw (hij zou uiteindelijk vier keer trouwen) op Key West. Daar leerde hij diepzeevissen, een genot waarmee hij de zinnen kon verzetten. Op de achtergrond sluimerde altijd een depressie.



Een andere methode om de demonen in zijn hoofd te verjagen was door aan de bar te hangen, en dat deed hij dus in Sloppy Joe’s. Voor mijn roman bezocht ik de kroeg, maar de huidige locatie heeft Ernest Hemingway waarschijnlijk niet meer meegemaakt, al hangt het etablissement van Hemingway-parafernalia aan elkaar.