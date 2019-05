Zo maak je zelf bier (want dat smaakt het best)

Omfietsen voor lekkernij­en: de chipolata­taart van Wammes

24 mei Sommige producten zijn zó lekker of bijzonder, dat je er met liefde een blokje voor omfietst. Iedere week zetten we zo’n ‘omfietsproduct’ in de schijnwerpers. Deze week: de chipolatataart van bakkerij Wammes.