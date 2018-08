Zo maak je zelf de lekkerste notenrepen

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 160 °C.

- Bekleed een ovenschaal met bakpapier. Doe dit voor zowel de bodem als de zijkanten.

- Mix de sesamzaad, havermout, zonnebloempitten en walnoten.

- Bak het mengsel gedurende 10 minuten in de oven op 160 °C.

- Verwarm de boter, honing en suiker in een pan totdat de boter gesmolten is en de suiker goed is opgenomen.

- Voeg de notenmix, kaneel en de gedroogde bessen toe aan de pan.

- Meng het geheel goed door elkaar.

- Beleg de ovenschaal met het mengsel en druk goed aan.

- Bak het geheel gedurende 20 minuten in de oven op 160 °C.

- Keer de ovenschaal vervolgens om en haal het mengsel eruit.

- Snijd de mix in repen en voilà: