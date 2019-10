Zo maak je zelf rijkgevulde garnalenkroketjes

VideoLaura de Grave brengt in de videoserie Lekker Lokaal onze eetcultuur in beeld. In deze aflevering krijgt zij tips van een expert over het maken van goede garnalenkroketjes.

Eric Pekel maakt misschien wel de lekkerste garnalenkroketten van Nederland. Zijn geheim? De drank die er doorheen gaat: er zit pastis in zijn exemplaren. En enorme hoeveelheden garnalen.

Laura de Grave, auteur van Nederland Kookboek, bezoekt in het hele land de makers van echte Nederlandse lekkernijen. In de aflevering van vandaag belandt ze op Texel. Met visser Frido Boom gaat ze de zee op voor garnalen en na afloop maakt zij de kroketten van Pekel. Eric Pekel is dik tevreden met het resultaat: voldoende garnalen. ,,Ik ben trots op je, Laura, geweldig.” Met de smaak is ook niets mis, oordeelt de eigenaar van Peek. ,,Om je vingers bij op te eten.”

Hieronder zie je hoe je de kroketjes zelf maakt.

Ingrediënten voor 8 stuks / 60 min. + 8 uur + 50 min. wachttijd

3 blaadjes gelatine

350 ml garnalenbouillon* (of 175 ml schaal- en schelpdierenbouillon met 175 ml kippenbouillon)

150 ml koksroom

15 ml pastis (Pernod of Ricard)

½ tl zout

1 tl cayennepeper

1 tl kerriepoeder

50 g ongezouten roomboter

150 g tarwebloem, plus extra om te bestuiven

250 g gepelde Hollandse garnalen**

12 g verse platte peterselie

4 eiwitten

60 g paneermeel

80 g panko

frituurolie

Keukenspullen

garde

ovenschaal (20 x 30 cm)

vershoudfolie

ijsknijper (optioneel)

frituurpan

Volledig scherm Beeld uit de video. © AD/24Kitchen

Bereiding

1. Week de gelatine 5 minuten in koud water. Doe de garnalenbouillon, koksroom, pastis, zout, cayennepeper en kerriepoeder in een steelpan. Breng langzaam aan de kook.

2. Smelt ondertussen de boter in een steelpan en voeg 60 g bloem toe. Verhit het mengsel al roerend 5 minuten op laag vuur. Schenk de bouillon erbij en roer met een garde.

3. Knijp de blaadjes gelatine uit en roer door de saus. Laat 15 minuten garen op laag vuur. Snijd ondertussen de peterselie fijn. Voeg de peterselie en de garnalen toe. Roer met een garde. Zet het vuur uit.

4. Schenk de ragout in de ovenschaal, dek af met vershoudfolie en laat 30 minuten afkoelen. Laat minstens 8 uur opstijven in de koelkast.

5. Schep met een ijsknijper of 2 eetlepels 8 porties van de krokettenragout (salpicon). Bestuif je handen met bloemen vorm er kroketten van.

6. Doe de rest van de bloem in een diep bord. Klop de eiwitten in een tweede bord los met een garde. Doe het paneermeel en de panko in een derde en vierde bord. Haal de kroketten achtereenvolgens door de bloem, het ei en het paneermeel. Haal de kroketten vervolgens achtereenvolgens door de bloem, het ei en de panko.

Laat de kroketten 20 minuten opstijven in de koelkast of vries ze in tot gebruik.

7. Verhit de olie in een frituurpan tot 180 °C. Check met een stukje brood of de olie heet genoeg is (de olie begint dan meteen te bruisen). Frituur de kroketten 4 minuten. Frituur ingevroren kroketten 6 minuten.

*Zelfgemaakte garnalenbouillon

Als je aan ongepelde Hollandse garnalen kunt komen, kun je zelf garnalenbouillon maken. Je hoeft dan ook geen gepelde garnalen meer te kopen.

Pel hiervoor circa 800 g ongepelde Hollandse garnalen. Zet de garnalenschalen op met 500 ml water. Laat 30 minuten trekken op laag vuur.

Giet af door een bolzeef. Duw met de achterkant van een lepel het vocht uit de garnalenschalen.