Zo maak je zelfs een wiskundefeestje leuk

Eigenlijk heeft de taart dit soort duwtjes in de rug niet nodig. Bakken is de laatste jaren populair door programma's als Heel Holland Bakt . In 2016 leidde dit nog tot een groei van 25 procent in het aantal aanmeldingen voor de bakkersopleiding.

Key lime pie



Bereidingswijze:

- Smelt de boter.

- Maal de koekjes fijn in de keukenmachine.

- Meng met de gesmolten boter in de taartvorm en druk aan. Zet in de koelkast.

- Week de blaadjes gelatine in koud water.

- Rasp en pers de limoenen.

- Roer de roomkaas met de gecondenseerde melk, limoensap en grootste deel rasp zacht.

- Verwarm de slagroom.

- Knijp de blaadjes gelatine uit en laat ze oplossen in de slagroom.

- Doe de slagroom bij het roomkaasmengsel.

- Giet in de taartvorm en zet in de koelkast.

- Nu komen we bij de marshmallow topping.

- Verwarm de oven voor op 220 °C.

- Doe de suiker op bakpapier in een ovenschaal en laat 10 minuten warm worden.

- Klop ondertussen in een brandschone schaal de eiwitten stijf.

- Voeg daarna lepel voor lepel de hete suiker aan het eiwit toe.

- Laat 10 minuten draaien met een elektrische mixer.

- Verwarm de marshmallows 30 seconden op 900 watt in de magnetron.

- Roer door de meringue en stort op de taart.

- Je kan de bovenkant met een brander een beetje kleuren maar dit is niet noodzakelijk.

- Strooi er wat limoenrasp overheen.

- Snijd met een heet mes.