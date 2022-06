Zo (on)gezond is pasta echt voor je: 'Het hangt ervanaf hoe en hoeveel je ervan eet’

Maggi Populaire spaghetti bolognese met groenten, gehakt en kaas

Spaghetti bolognese is een populair gerecht. Een heerlijke rode tomatensaus, gehakt, veel groenten en afgetopt met Parmezaanse kaas. Deze combinatie van ingrediënten zorgen ervoor dat dit geliefd is bij jong en oud. Wist je dat in Italië per persoon ongeveer 26 kilo aan pasta eet per jaar?