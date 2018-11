Zo smaken dieren als je ze zelf doodt

,,Een garnaal die je zelf in zee hebt gevangen, proeft écht anders dan zo'n diepgevroren exemplaar uit de supermarkt." Aan het woord is fotograaf David de Jong (41). En hij weet waar hij het over heeft.



Samen met fotograaf Tim Stet (43) en vormgever Daniël Gravemaker (41) ging hij drie jaar geleden op een grauwe zondag op garnalenjacht in de Noordzee bij Wijk aan Zee, bewapend met schepnetten en emmertjes. Ze vingen één exemplaar. ,,Die hebben we met z'n drieën gedeeld." Een karig maal, maar de vangst betekende wel dat de drie Amsterdammers volgens hun eigen, zelf opgelegde regels weer garnalen mochten verorberen.