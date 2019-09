Zo stuurt suiker je brein op het verkeerde pad

Hoewel de onderzoekers fruitvliegjes gebruikten in plaats van menselijke hersenen, maakte het wetenschappelijk onderzoek wel duidelijk hoe suiker werkt in een brein. Wanneer de beestjes werden blootgesteld aan een suikerrijk dieet, raakten belangrijke stofjes in hun hersenen uitgeput. Het ging om stoffen met namen als N-acetylaspartaat en kynurenine. En dat zijn juist stoffen die worden geassocieerd met een gezond brein.



Mensen die lagere niveaus van de genoemde stofjes in hun brein hebben, zijn vaak ongezonder. Zo werden lagere niveaus van kynurenine, dat in grote aantallen wordt geproduceerd tijdens inspanning, in verband gebracht met depressie. De resultaten van de onderzoekers van de universiteit van Michigan werden gepubliceerd in Nature Communications, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift waarbij onderzoekers het werk van hun collega’s beoordelen voor publicatie.



De onderzoekers zagen dat de fruitvliegjes bij een suikerrijk dieet meer begonnen te eten. Dit kwam vooral doordat het niveau van de stoffen scherp omhoog en omlaag schoot. Dit zorgde er volgens de onderzoekers voor dat het verzadigingsgevoel werd aangetast. Een slechte zaak voor de taille van de fruitvliegjes en volgens de onderzoekers werkt dat op dezelfde manier bij mensen.



De sleutel lag volgens een van de auteurs van de studie, Monica Dus, in de verandering van de stofwisseling van de vliegjes, hun zogenoemde metabolisch profiel. Op de zevende dag van een dieet met veel suiker veranderde het profiel van deze fruitvliegen compleet. In totaal vonden de onderzoekers ongeveer 20 stoffen die werden beïnvloed door het suikerrijke dieet. De volgende stap is om te achterhalen hoe deze zogenaamde metabolieten onze slaap, ons geheugen en onze voedselinname beïnvloeden.