Zo veel calorieën zitten er in je paaseitje

We eten in Nederland jaarlijks een behoorlijk aantal paaseitjes. Grootleverancier Hema zocht het een paar jaar geleden uit: 43 smikkelen we er gemiddeld op. Volgens de enquête van Hema eten we de meeste paaseitjes vóór de paasdagen, gemiddeld 34 stuks. Tijdens Pasen zijn het er gemiddeld 13.

Op die manier krijgen we heel wat calorieën binnen. Voor een gemiddeld melk of wit chocolade-eitje moet je ongeveer vijf minuten hardlopen om het te verbranden. Dit is bij de normale eitjes. Varianten met een vulling bevatten een stuk meer suikers en calorieën. Dit is niet verrassend, aangezien de vullingen discodip, tompouce, cheesecake en knettersuiker kunnen zijn.

Opvallend: de tompouce-eitjes van Hema bevatten twee keer zoveel calorieën als een melk eitje. De speciale eitjes van Hema zijn wel wat groter dan de standaard-eitjes; ze wegen gemiddeld 13 gram tegenover 7,5 gram.

Smaken

Over speciale eitjes gesproken: het lijkt alsof de smaken steeds gekker worden. Zo kwam Hema zelf met een versie met gin-tonic en introduceerde Jumbo wit-framboos, pindakaas, nougat, brownie en stracciatella.



Kortom: er is elk jaar wel iets nieuws te beleven rond paaseitjes. ,,Vorig jaar begon Albert Heijn met paaseitjes scheppen’’, zegt trendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,Zo kon je zelf kiezen welke smaken je kocht. Marqt doet dat nu ook met de Tony Chocolonely-paaseitjes. Dit jaar zie je dat het allemaal wat natuurlijker wordt: de kleuren van de verpakkingen worden lichter, de smaken wat ‘normaler’ en soms kun je ze in een echte eierdoos scheppen.’’

Minder extreme smaken

Volledig scherm Slecht nieuws voor fans van gekke smaken: Ammerlaan verwacht dat we die volgend jaar minder zien. ,,Die trend hebben we nu gehad. Elk jaar wordt er weer gezocht naar iets nieuws. Het lijkt er alleen meer op dat winkels een gekke smaak bedenken om aandacht te trekken. Het gaat meer om het bijzonder zijn dan om een lekkere smaak creëren.’’



Wat zeker uit is: paaseieren met vruchtenvulling. ,,Dit kan ook liggen aan de structuur’’, vermoedt Ammerlaan. ,,Dat is tegenwoordig ook een belangrijke factor voor consumenten. Vruchteneitjes hadden vaak een fondantvulling, van die korrelige structuur houden mensen niet erg meer.’’

Dooreeteffect

Het dooreeteffect is ook belangrijk. ,,Wat je ziet is dat ondanks de aparte smaken de melk, puur, wit en praliné toch het meeste worden verkocht. Deze kun je meestal langer achter elkaar eten en zijn niet té zoet.’’ Albert Heijn laat weten dat bij de eigen eitjes melk en wit nog altijd het populairst zijn. En dan de massieve versie, dus zonder vulling.