Zo voorkom je brandende ogen na het snijden van hete pepers

VIDEO Pizza-ijs van Gorcumse ijssalon is een hit: ‘Je proeft écht de Margaritha’

2 september Ze ontwikkelden al ijs met de smaak van bier en cola, maar hebben nu een wel heel bijzondere combinatie bedacht. De ijsmakers van de Gorcumse ijssalon Venezia di Agnoli hebben pizza's omgetoverd tot een ijsje. ‘Het was wel even gek toen we mozzarella en tomaat in de ijsmachine stopten.’