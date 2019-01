Zo voorkom je een dieet-burn-out

We zijn allemaal een beetje Linda (m/v). Dat inzicht groeide bij Martijn Bond (40), werkzaam als psycholoog voor mensen met obesitas en eetstoornissen, na het lezen van enkele edities van Linda Magazine. Het ene nummer schrijft Linda de Mol over haar continue worsteling met de kilo’s, een editie later gaat het over tips en tricks om af te vallen en in het nummer erna geeft ze toe dat ze volledig de weg kwijt is: wat ‘mag’ nou wel en wat niet? Het resultaat: een cover waarop Linda ondeugend poseert met een zak patat. De kop: ‘Rot op met je chiazaad’.