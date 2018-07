Zo voorkom je ongelukjes in de keuken

Wie in een keuken werkt, krijgt littekens. In zijn boek Kitchen Confedentials vertelt de beroemde kok Anthony Bourdain hoe het netwerk van littekens de verhalen vertellen. Sterke verhalen, die zich afspeelden in zijn leven in bloedhete en soms levensgevaarlijke keukens. Elke kok is trots op de putten, vlekken en verkleuringen op hun armen en handen. Ze herinneren haar of hem aan de avonturen die ze hebben meegemaakt.

Het is een schrale troost dat selfs professionele koks zichzelf weleensverwonden. Het ziet er reuze stoer uit, die littekens. Maar de meesten van ons voorkomen zulke oorlogswonden wellicht liever. Dit zijn de tips om meest voorkomende ongelukken in de keuken te omzeilen.