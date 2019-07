Zo word je geflest in de supermarkt

Fabrikanten kunnen in een handomdraai van makreel kaviaar maken en geven een stukje vis of brood met liefde barbecuemarkeringen, al komt er geen grill aan te pas. Volksverlakkers met een dure uitstraling. Volgens Sjoerd van de Wouw, campagneleider van voedselwaakhond Foodwatch, is 70 procent van ons voedsel zwaar bewerkt en dat komt onze gezondheid niet ten goede. Ook het Voedingscentrum adviseert te kiezen voor minder bewerkt eten, want tijdens het productieproces gaan veel vezels, vitaminen en mineralen verloren. Bij welke producten worden we genept?