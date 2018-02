Zo wordt taart bakken een piece of cake

No bake lemon meringue pie

Ingrediënten:

Bodem:

- 100 g roomboter

- 300 g kandijkoekjes

Lemon curd:

- 3 citroenen

- 5 eieren

- 200 g suiker

- 150 g roomboter

Eiwitschuim:

- 1 ei

- 75 g suiker

Benodigdheden:

- Springvorm

- Bakpapier

- Gasbrander

Bereidingswijze:

Bodem:

- Smelt de boter.

- Verkruimel de koekjes tot fijne kruimels.

- Meng de boter goed door de kruimels.

- Bekleed de taartvorm met bakpapier en druk de kruimels stevig in de vorm, zodat er een bodem ontstaat.

- Laat de bodem circa 20 minuten in de koelkast hard worden.

Lemon curd:

- Rasp en pers de citroenen.

- Splits twee vijfde van de eieren; gebruik voor de curd de dooiers, maar bewaar de eiwitten voor het eiwitschuim.

- Meng de suiker, resterende eieren, dooiers, citroensap en circa twee derde van het citroenrasp in een kom.

- Klop dit au bain-marie tot een dikke curd en meng er als laatste de boter doorheen.

- Schenk de curd op de koekjesbodem, bestrooi met het resterende citroenrasp en laat circa 1 uur in de koelkast afkoelen.

Eiwitschuim:

- Splits het ei.

- Klop het eiwit, samen met de achtergehouden eiwitten schuimig en voeg de suiker in 3 delen toe.

- Klop de eiwitten stijf.

- Spatel het eiwitschuim op de taart en karameliseer met de gasbrander.

Cho­co­la­de­taart met aman­de­len

Ingrediënten:

- 6 middelgrote eieren

- 2 el rum

- 200 g rietsuiker

- 300 g ongebrande amandelen

- 200 g pure chocolade 72%

- 200 g ongezouten boter (of margarine)

- 1 mespunt zout

- 2 el poedersuiker

Benodigdheden:

- Springvorm (∅ 24 cm)

- Bakpapier

- Keukenmachine

Bereidingswijze:

Voorbereiding:

- Verwarm de oven voor op 175 °C.

- Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en vet de rand in.

- Splits de eieren en doe de eiwitten in een vetvrije kom.

- Mix de eidooiers met de rum en de helft van de suiker tot een schuimige massa.

- Rooster de amandelen 3 minuten in een koekenpan zonder olie of boter. Laat ze afkoelen op een bord.

- Breek de chocolade boven de kom van de keukenmachine in stukken. Doe de amandelen erbij en maal fijn.

- Smelt ondertussen de boter in een steelpan en schenk het erbij terwijl de keukenmachine aan staat.

- Roer met een garde het noten-chocolademengsel door het eidooiermengsel.

- Klop de eiwitten met de rest van de suiker en het zout tot stijve pieken.

- Spatel het voorzichtig door het chocoladebeslag.

- Doe het beslag in de vorm.

- Strijk de bovenkant van de taart glad met een spatel.

Bereiding:

- Bak de taart in het midden van de oven in circa 40 minuten gaar.

- De bovenkant moet nog licht terugveren als je er voorzichtig op duwt.

- Neem de taart uit de oven en laat 15 minuten afkoelen.

- Verwijder de vorm en laat de taart op een rooster verder afkoelen.

- Bestrooi de taart voor serveren met poedersuiker.

Abrikozen-wortelcake

Ingrediënten:

- 70 ml koudgeperste raapzaadolie (met extra olie voor invetten)

- 2 geraspte wortels (50 g)

- 1 geraspte rode biet (100 g)

- Geraspte pastinaken (50 g)

- Rasp van 1 sinaasappel

- 120 g ahornsiroop

- 2 grote eieren

- 150 g volkoren speltmeel

- Snuf koekkruiden

- 1 tl bakpoeder

- 60 g gedroogde abrikozen (liefst ongezwaveld), in stukjes

- 40 g pompoenpitten (met extra voor versiering)

- Eetbare bloemen (optioneel)

Yoghurt-honingfrosting:

- 150 g roomkaas

- 150 g Griekse yoghurt

- 25 g vloeibare honing

- ½ tl vanille-extract

- 1½ tl citroensap

Benodigdheden:

- Springvorm (∅ 18 cm)

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Vet een springvorm in met de extra raapzaadolie en bekleed de bodem met bakpapier.

- Doe de geraspte wortels, rode biet en pastinaak in een kom.

- Voeg twee derde van de sinaasappelrasp (bewaar de rest voor de frosting) toe aan de groenten samen met de ahornsiroop, eieren en raapzaadolie.

- Schep het meel, de koekkruiden, het bakpoeder en een snuf zout door het groente-eiermengsel, gevolgd door de stukjes abrikoos en de pompoenpitten, en schep om tot alles goed gemengd is.

- Schenk het mengsel in de springvorm en bak de cake 35 à 40 minuten, tot de bovenkant licht bruinroze is en terugveert als je er zachtjes op drukt, en een houten prikker die je in het midden steekt er schoon weer uitkomt.

- Laat afkoelen in de vorm.

- Doe ondertussen voor de frosting het meeste van de bewaarde sinaasappelrasp samen met de roomkaas, yoghurt, honing, vanille en het citroensap in een kom en klop tot een glad mengsel. Bewaar in de koelkast tot de cake is afgekoeld.

- Zet de afgekoelde cake op een schaal, schep de frosting erop en smeer dit met de bolle kant van een lepel uit over de bovenkant.

- Versier de cake met de rest van de sinaasappelrasp, de extra pompoenpitten en de eetbare bloemen (als je die gebruikt).

- Serveer de cake meteen of bewaar hem in een afgesloten doos in de koelkast (je kunt hem zo vijf dagen bewaren).

Oreo-pindakaastaart

Ingrediënten:

- 20 Oreo’s

- 175 g roomboter

- 400 g pindakaas met stukjes noot

- 175 g poedersuiker, gezeefd

- 200 g pure chocolade in stukjes

Benodigdheden:

- Springvorm ( ∅ 25 cm)

- Keukenmachine

- Hittebestendige kom

Bereidingswijze:

- Vet de taartvorm in met een klontje boter.

- Maal de Oreo’s fijn in een keukenmachine.

- Smelt in een steelpannetje 75 g van de roomboter en meng door de fijngemalen Oreo koekjes.

- Druk het mengsel tegen de bodem en rand van de taartvorm en laat 30 minuten opstijven in de koelkast.

- Meng intussen in een kom de pindakaas en de poedersuiker.

- Smeer het pindakaasmengsel over de bodem van de taart.

- Smelt de rest van de roomboter samen met de stukjes chocolade au-bain marie, in een hittebestendige kom. Zorg ervoor dat de kom het water niet raakt.

- Roer tot een glad geheel en laat licht afkoelen.

- Schenk het chocolademengsel over de pindakaaslaag en strijk glad.

- Laat de taart nog 30 minuten opstijven in de koelkast.

Bra­men­taart met munt

Ingrediënten:

- 500 g verse bramen

- 3 el wodka

- 4 middelgrote eieren

- 75 g witte basterdsuiker

- 100 g tarwebloem

- 25 g ongezouten roomboter (gesmolten)

- 200 ml crème fraîche

- 250 ml volle melk

- 25 g ongezouten boter (of margarine)

- 2 el poedersuiker

- 2 el verse munt

Bereidingswijze:

Bereidingswijze:

- Spoel de bramen in een zeef voorzichtig af onder koud stromend water en laat ze uitlekken.

- Schep de bramen in een kom om met de wodka.

- Verwarm de oven voor op 175 °C.

- Klop in een kom de eieren met basterdsuiker met de handmixer tot een luchtig mengsel.

- Voeg dan al kloppend achtereenvolgens de bloem, 1/2 tl zout, de helft van de boter, de crème fraîche en de melk toe en blijf kloppen tot een glad beslag ontstaat.

- Vet de springvorm in.

- Schenk het beslag in de taartvorm en verdeel de bramen erover.

- Druppel de rest van de boter erover.

- Bak de taart in het midden van de oven in 40 minuten goudbruin en gaar.

- Bestuif de taart uit de oven royaal met poedersuiker en laat hem afkoelen tot lauwwarm of koud.

- Strooi voor het serveren de munt erover en bestuif nogmaals met poedersuiker.