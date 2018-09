Zoete aardappelcurry met citroengras

Bereidingswijze (bereidingstijd 60 minuten):

- Verwarm de oven voor op 200°C en bekleed de bakplaat met een vel bakpapier.

- Doe de uitgelekte kikkererwten in een kommetje en voeg hier wat specerijen naar wens aan toe. Ik gebruike komijn, peper, zout en chilivlokken.

- Schep alles even goed om en verdeel de kikkererwten vervolgens over de bakplaat.

- Rooster de kikkererwten in 40 à 45 minuten in het midden van de oven krokant.

- Doe de pompoen samen met de knoflook, uien, specerijen en olie in de kom van een foodprocessor. Meng het geheel tot een egale pasta.

- Fruit de currypasta een paar minuten in een diepe pan aan tot je de knoflook en ui begint te ruiken.

- Voeg de gekneusde stengels citroengras toe en bak deze een paar minuten mee.

- Doe de zoete aardappels en kokosmelk bij de currypasta in de pan en roer alles goed door.

- Breng de kokosmelk aan de kook.

- Draai het vuur laag, doe de deksel op de pan en kook de curry tot de zoete aardappel gaar is.

- Serveer de zoete aardappelcurry met Basmatirijst, gefrituurde uitjes, de geroosterde kikkererwten en verse peterselie of koriander naar wens.