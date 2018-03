Zoete aardappeltortilla met feta en rode ui

Bereidingswijze (20 minuten):

– Schil de zoete aardappel en snijd deze in dunne plakjes (met een rasp in een keukenmachine gaat dat het best). Schil de ui en snijd ook deze in dunne ringen.

– Verwarm een scheut olie in een pan en bak de aardappel en ui met wat peper en zout in 5 minuten goudbruin.

– Klop ondertussen de eieren los met de peterselie en brokkel hier de feta door.

– Giet het eimengsel in de pan over de ui en aardappelplakjes. Zet het vuur laag, zet een deksel op de pan en bak de tortilla in 10 minuten gaar.

– Haal hem dan uit de pan, snijd hem in punten en serveer!