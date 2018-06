Bereidingswijze (30 minuten):

- Leg de verse lasagnebladen ongeveer 5 minuten in een kom met heet water.

- Snijd de tomaten en ui in stukjes.

- Snijd de mozzarella in plakjes.

- Giet een scheutje olie in een (diepe) pan en fruit de ui aan.

- Voeg na 2 minuten het gehakt en de kruiden toe en bak het gehakt rul.

- Daarna voeg je de tomaten toe en bak je dit nog circa 5 minuten totdat de tomaten wat zachter zijn geworden.

- Schep de saus uit de pan.

- Giet eventueel nog een beetje olie in de pan.

- Leg een lasagnevel in de pan (als het kan leg dan twee vellen naast elkaar).

- Schep hier wat van de gehakt-tomatensaus op.

- Daarna een paar stukjes mozzarella en een beetje Parmezaanse kaas.

- Daarna weer een lasagnevel, saus, mozzarella en Parmezaanse kaas

- Als je ongeveer vier lagen hebt gemaakt, eindig je met een laagje Parmezaanse kaas.

- Zet de deksel op de pan.

- Laat de lasagne ongeveer 5 minuten bakken op zacht vuur.

- Vervolgens schep je de zomerse pan lasagne op twee borden en serveer de lasagne met een paar blaadjes verse basilicum.