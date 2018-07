Zonlicht blijkt eetbare insecten gezonder te maken

Mogelijk kunnen voedingsproducenten deze onderzoeken gebruiken als zij insecten tot eetbare gerechten willen verwerken. Mensen hebben vitamine D nodig omdat het ervoor zorgt dat ze calcium uit de voeding kunnen opnemen in hun lichaam. Calcium is weer belangrijk voor een stevig bottenstelsel en een soepele werking van spieren en het immuunsysteem. We kunnen vitamine D binnenkrijgen door vette vis te eten. Het komt in mindere mate ook voor in eieren en vlees. Onder invloed van zonlicht op de huid maken we zelf ook vitamine D aan.



Ikea kondigde dit voorjaar aan druk bezig te zijn met het ontwikkelen van de hamburger van de toekomst. Daarvoor heeft het een speciaal laboratorium opgezet dat het fastfoodmenu van de toekomst presenteert. Het nieuwe menu moet niet alleen lekker zijn, maar ook gezond en duurzaam.



Er is een vegetarische hotdog in de maak en een insectenburger, waarin meelworm wordt verwerkt. Of zo'n burger echt in productie wordt genomen betwijfelen ze bij Ikea zelf ook nog. ,,Dat is echt nog in ontwikkeling hoor'', zei Freya Frimannsdottir van het Ikea-foodteam onlangs tegen deze site. ,,Laat ik zeggen: voor de verdere toekomst. Geen idee of dat werkelijk in onze winkels komt te liggen.''