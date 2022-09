Zoon van Mark moet glutenvrijbrood eten, maar vader vindt het smakeloos: nu opent hij een eigen bakkerij

column Een knorrende maag kan niet wachten totdat de rest van het land eindelijk ontwaakt

De school staat in een ‘goede’ postcode, de wijken eromheen zijn niet kansarm en de leerlingen dragen geen lompen. Een van hen wordt altijd al voor de bel afgezet - zijn moeder moet al vroeg aan de arbeid. Loopt hij dan over het pleintje, wachtend en versuft, met in zijn tas enkel een stuk fruit en een koekje.

28 september