Zorgen om kind dat te weinig eet? ‘Een gewoon kind hongert zichzelf echt niet uit’

Je zorgen maken over de gezondheid van je kind op basis van wat hij of zij eet, is volgens psychologe Tischa Neve, die ouders bijstaat met psychologisch en opvoedkundig advies, doorgaans niet nodig. ,,Als je kind heel slecht of weinig eet, kan ik me voorstellen dat je je zorgen maakt”, zegt ze. ,,Maar een gewoon kind hongert zichzelf echt niet uit.” Als een kind nog op gewicht is en levendig en energiek, is er doorgaans niets aan de hand volgens de psychologe.



De familie Waterschoot, een van de zes terugkerende families in de serie Mag Ik Van Tafel?, ging met hun jongste dochter Lisa naar de dokter, omdat ze zeker wilden weten dat ze niet te mager was. Maar, vertelt de moeder, de dokter zei dat zolang ze nog groeit eigenlijk alles in orde is.



Bij de familie Van Rossum maken ze zich geen zorgen omdat hun kind te weinig eet, maar wel om wát hij eet. Als de kipnuggets niet smaken zoals bij de McDonald’s, dan eet hij ze niet op, vertellen de ouders. ,,Ik maak mij nu al zorgen over zijn eetgedrag”, zegt vader Van Rossum over zijn zoon. ,,Op het moment dat het van een koe komt, dan is het oké. Maar als een koe het lust, dan is het fout.”