Zout vermijden in de keuken: gebruik eens bietjes van de barbecue

Op het werkblad van Bjorn Massop, chef-kok van restaurant Villa Ruimzicht, staat een literfles sojasaus van een bekend Japans merk. Ervoor staat een kom met 169 gram zout. ,,Zo veel zout zit er in deze fles’’, zegt Massop (31). Er naast een emmer ketchup, met er voor een enorme bak suiker. Zelfde verhaal.

Volledig scherm In restaurant Ruimzicht kookt Bjorn Massop zoutvrij. © Jan Ruland van den Brink Massop wil er maar mee aantonen hoe veel suiker en zout de voedingsindustrie toevoegt aan de producten die ze maakt. De Nierstichting vraagt deze week aandacht voor het zout in onze maaltijden. Tijdens de Nierstichting Restaurantdriedaagse, die vandaag begint, worden restaurants uitgedaagd met weinig of geen zout te koken. Want eten met veel zout kan leiden tot onder meer nierproblemen en een hoge bloeddruk.

Bizar veel zout

Massop windt er geen doekjes om. ,,In de professionele keuken wordt bizar veel zout gebruikt. Vooral in keukens waar veel met kant- en-klaar-producten gewerkt wordt. Wij maken alles zo veel mogelijk zelf en we zitten zeker onder het gemiddelde wat zout betreft. De komende dagen letten we er nog meer op. Waar we normaal nog een korrel zeezout toevoegen laten we die nu weg.’’

Wat volgt is een workshop in de keuken van Ruimzicht. Massop: ,,Iedereen heeft een smaakherinnering. Vanille associeer je met zoet, dus met vanille kun je iets een smaak geven die door de mens als zoet wordt ervaren, zonder dat er suiker in zit. Als je zout weg wilt laten, kun je het beste met umami werken.’’ Umami is hartig en wordt tegenwoordig als de vijfde smaak erkend, naast zoet, zout, zuur en bitter. ,,Umami zit in tomatenpuree, in knoflook en vooral in paddenstoelen. Dat zijn echte umamibommen.’’

Op het werkblad staan onder elkaar drie bakjes: één met champignons, één met een zwarte pasta en één met een zwart vocht. ,,De pasta is geoxideerde champignon. Gewoon, champignons fijnmalen in de keukenmachine en uitsmeren op een schaal. Een etmaal laten staan, dan is het geoxideerd. Dan krijg je die zwarte pasta. Dat doen we in een koffiefilter en die zetten we een etmaal in de koelkast, met een bakje eronder. Dan lekt die zwarte vloeistof er uit.’’



Massop laat de vloeistof proeven en de smaak is intens: zoutig, diep, aards. ,,Je kunt het gebruiken als sojasaus.’’

Gestoofde koolraap.

Verschrompeld

Volledig scherm Gekookte wortel zonder water. © Jan Ruland van den Brink Wie met minder zout wil koken kan niet alleen andere smaakmakers gebruiken, maar ook andere technieken. Massop toont een wortel die er op het eerste gezicht nogal bruin en verschrompeld uitziet. Als hij hem doorsnijdt zien we een intens oranje kleur. ,,Deze wortel is in de oven gegaard, op 140 graden. Kost ongeveer een half uur. De wortel verliest vocht en de smaak wordt intenser. Daar heb je geen zout bij nodig.’’



Weer mogen we proeven: een sterke wortelsmaak, waar ook zoutige tonen in zitten. ,,Alle mineralen blijven in de groente’’, legt Massop uit. ,,Als je de wortel kookt in water, verlies je juist smaak.’’

Gebarbecued

,,Op die lijn kun je doorgaan. Kijk maar.’’ De jonge kok pakt een donkerpaarse, bijna zwarte knol. ,,Het is een rode biet, maar dan gebarbecued. Drie à vier uur, op een indirecte barbecue. Is niets aan toegevoegd. De rook zorgt voor hartigheid.’’ Ook hier weer: een rijke smaak, waar niets aan ontbreekt. Terwijl het enige ingrediënt de biet zelf is, op smaak gebracht met de rook. ,,Het is allemaal niet zo moeilijk. Alleen we kennen deze technieken niet meer, omdat we niet meer een uurtje per dag in de keuken willen staan. Omdat we niet meer experimenteren.’’

Dan is het tijd voor een stukje vlees. Massop neemt een reebiefstuk en snijdt die in tweeën. De ene helft wordt klassiek gekruid met peper en zout en dan gebakken, de andere helft wordt op smaak gebracht met knoflook (een heel teentje in de pan) en geoxideerde champignon. Het resultaat? Die met peper en zout is gewoon lekker. Die met de alternatieve smaakmakers is zeker niet minder. Eerder rijker van smaak. En je koestert je in de wetenschap dat je je nieren niet extra op de proef stelt.

Bjorn Massop in restaurant Ruimzicht.