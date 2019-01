Zoveel alcohol zit er nog in je geflambeerde pannenkoek

Koken & EtenEen beetje wijn door je stoofpot, likeur door je tiramisu of bier door je pannetje mosselen. Lekker, maar kun je een geflambeerde pannenkoek met Cointreau wel met gerust hart voorschotelen aan kinderen of zwangere vrouwen? Koken met alcohol: onschuldig of niet?

Het verhitten van je gerecht blijkt niet standaard tot gevolg te hebben dat alle alcohol verloren gaat. Afhankelijk van je bereidingswijze en het aantal minuten dat je gerecht kookt of pruttelt verdwijnt ook de alcohol uit je maaltijd. ,,Hoe langer je gerecht is verhit, hoe meer alcohol er verloren gaat. Dat is de algemene regel’’, zegt Patricia Schutte, woordvoerder van het voedingscentrum.

Stel: je gerecht stooft of kookt langer dan 2 uur, dan gaat 90 procent van de alcohol verloren. Met stoven maak je het eten langzaam gaar in een gesloten pan en nét niet kokend vocht. Met koken maak je eten klaar in kokend water (op ongeveer 100 graden). Bij het korter verhitten van een gerecht, zoals bij een saus, blijft meer alcohol over. Na 15 minuten koken blijft nog ongeveer 40 procent van de alcohol achter, volgens Schutte.

Je kunt daarnaast gebruik maken van een bekende techniek uit de Franse keuken: flamberen. Bij dit proces steek je het zoetige of hartige gerecht in brand met behulp van sterkedrank. Met deze techniek blijft ongeveer 75 procent van de alcohol aanwezig in je gerecht, schrijft Voedingscentrum op hun site.

Een gerecht wat je niet verhit, zoals een tiramisu, behoudt hetzelfde percentage aan alcohol. Er is wel een uitzondering. Bij het bewaren van een gerecht in je koelkast of bij kamertemperatuur neemt het alcoholgehalte nog wel 10 tot 20 procent af, volgens Schutte.

Advies

Het advies voor zwangere vrouwen en kinderen is om helemaal geen alcohol te gebruiken. ,,Het liefst wil je dat kinderen en zwangere vrouwen niets binnen krijgen. Een stoofpotje die langer dan twee uur heeft staan pruttelen bevat echter nog maar nauwelijks alcohol. Dat zou je kunnen serveren. Al ligt het ook aan de hoeveelheid alcohol die je gebruikt hebt. Een hele fles of een glaasje verschilt nogal.’’

Voor geflambeerde gerechten of onverhitte desserts geldt: niet doen. ,,Dat is zeker niet aan te raden. Dat is een beetje hetzelfde als een kind een likeurbonbon geven.’’

Dessert met alcohol

Alcohol kan je gerecht net wat extra smaak geven. In de onderstaande video vind je een recept van chocoladetaart en ijs met whiskey.

Ingrediënten (voor 6 personen):

Gestoofde peren

- 1 sinaasappel

- 3 groene peren

- 3 gele peren

- 750 ml bier

- 750 ml water

- 1 tl kaneel

- 2 tl korianderzaad

Taartvulling

- 250 g donkere chocolade

- 115 g boter

- 115 g basterdsuiker

- 60 g bloem

- 3 eieren

- 150 g geschaafde amandelen

Bladerdeeg

- 750 ml warm water

- 250 g bloem

- 250 g boter

- 50 ml ijskoud water

- 1 snufje zout

Whiskey-witte chocoladeijs

- 2 el gekonfijte mandarijnenschil

- 2 scheutjes whiskey

- 8 eidooiers

- 200 g witte chocolade

- 200 g basterdsuiker

- 500 ml room

- 250 ml melk

Shandy-beslag

- 500 ml bier

- 500 ml limonade

- 100 g bloem

Benodigdheden:

- Taartvorm

- Bakpapier

- Olie om in te frituren