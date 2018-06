Zoveel suiker zit er in jouw favoriete bbq-saus

,,Sauzen staan niet in de Schijf van Vijf, maar zijn een veel gegeten product'', zegt Jasper de Vries van het Voedingscentrum. ,,Bovendien zitten er grote verschillen tussen de sauzen, en dus is het mogelijk om een bewuste keuze te maken. Zo kun je letten op suiker en zout.''

De uitkomsten zijn verrassend: sommige bbq-sauzen bestaan voor een derde uit suiker en bevatten per 100 gram of 100 milliliter de helft van je dagelijks maximum aan zout. Van de drie soorten met een derde suiker zijn er twee van Remia en een van Yildriz, een merk dat ook bij Remia hoort. Het drietal bevat ook nog eens het meeste zout.

,,Wellicht denk je 100 gram aan saus eet ik niet snel op'', zegt De Vries. ,,Maar de meeste mensen nemen tijdens een barbecue wel meerdere porties saus, waardoor de hoeveelheid die je eet aardig oploopt.'' De portiegrootte volgens het Voedingscentrum is 15 gram of ml. Het Voedingscentrum vergeleek deze merken omdat deze zes soorten bbq-sauzen het meest wordt gezocht in in de app 'Kies ik Gezond?'.

Dat neemt volgens García niet weg dat zout en suiker een groot thema vormen. Je moet ook geen overdosis aan barbecuesaus eten. ,,Mensen letten daar steeds meer op. Daarom kijken we over de hele linie - we hebben zestig producten in het schap - waar we het gebruik kunnen reduceren.'' Daarin kun je volgens de Remia-manager niet te ver gaan. ,,Saus doe je over je eten om het lekker te maken. Dan moet het ook lekker zijn.''