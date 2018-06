Zuid-Afrikaans merk heeft spijt van seksistische leuzen op bierflesjes

Met kreten als 'The best head in town', 'the Blonde all your friends have had' en 'Ripe Redhead' bracht het Zuid-Afrikaanse Vale begin deze maand zijn nieuwe biertjes Easy Blonde, Filthy Brunette, Ripe Redhead en Raven Porro (porro is een scheldwoord voor Portugees) aan de man. De kreten en de namen van de bieren schoten echter bij nogal wat mensen in het verkeerde keelgat.



,,Slechte publiciteit is niet altijd goed. Sexy is niet altijd seksistisch. Leer het verschil", schreef bierblogster Thandi Guilherme op haar blog Craft Geek. Haar collega Lucy Corne: ,,Alsof een stel kinderen van 14 het gemaakt hebben. #metoo is duidelijk helemaal aan hen voorbij gegaan."