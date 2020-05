Zuivelcampagne ‘onjuist en misleidend’: Wakker Dier krijg gelijk op twaalf punten

Wakker Dier is door de Reclame Code Commissie deels in het gelijk gesteld bij klachten over een campagne van de Nederlandse zuivelproducenten. De dierenwelzijnsorganisatie had een serie klachten ingediend over de campagne ‘Nederland draait op zuivel’, die volgens Wakker Dier onjuiste en misleidende informatie bevatte.

Op de campagnewebsite vertelt de Nederlandse Zuivel Organisatie hoe goed de zuivelsector is voor de dieren, de natuur, onze gezondheid en de economie. Naar aanleiding van deze campagne vocht de dierenwelzijnsorganisatie bijna dertig dingen aan; twaalf daarvan zijn terecht, vindt de Reclame Code Commissie (RCC). Op de andere punten stelt de commissie Wakker Dier niet in het gelijk, maar volgens de RCC krijgt de gemiddelde consument door deze campagne als geheel een ‘eenzijdig en onjuist beeld voorgeschoteld, dat niet klopt met de werkelijkheid’.

,,De zuivelsector misleidt over diergezondheid, humane gezondheid en duurzaamheid’’, stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. ,,Veel informatie was te gelikt, te suggestief en twaalf uitspraken dus ronduit onjuist en misleidend.’’ Niet op alle punten kreeg Wakker Dier gelijk. Zo luidde één van de klachten dat in de campagne de leeftijd van koeien sinds 1992 stabiel is. De daling van de leeftijd vond de beoordelingscommissie zo klein, dat de uiting niet onjuist is.

Ook had Wakker Dier geklaagd over de aansporing om producten van dichtbij te kopen, omdat dat duurzamer is. Dat snijdt geen hout, volgens de organisatie. De reclamecommissie vond het echter wel aannemelijk dat als een product niet ver hoeft te reizen, dit bijdraagt aan de duurzaamheid van het product.

Ongezonde koeien

In tegenstelling tot wat NZO in de campagne beweert, wordt in de praktijk wel degelijk melk van ongezonde koeien verkocht. Door hoge productie en efficiëntie in de zuivelsector kampt het merendeel van de koeien met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld uierontsteking en klauwproblemen.

Ook stelt NZO in de campagne dat zuivel in een gezond dieet past en dat het Voedingscentrum zuivelconsumptie daarom aanmoedigt. RCC oordeelt hierover dat NZO niet ronduit mag zeggen dat zuivel gezond is. Volle melk en het merendeel van de kazen (met meer dan 30+ aan vet) bevatten namelijk te veel verzadigd vet of zout om gezond te kunnen worden genoemd. Zij staan dan ook niet in de Schijf van Vijf.

Quote Als dit de werkelijk­heid zou zijn, zat Nederland nu niet in een stikstof­cri­sis Anne Hilhorst

Duurzame voer- en mestkringloop

NZO beweert dat het boerenland ‘een optimale voer- en mestkringloop’ heeft en duidt zuivel aan als ‘duurzaam’. De RCC bestempelt beide uitspraken als misleidend. ,,Als dit de werkelijkheid zou zijn, zat Nederland nu niet in een stikstofcrisis. Er is een enorme instroom van veevoer naar Nederland en de mest klotst hier tegen de plinten. Dit heeft dramatische gevolgen voor de biodiversiteit. Heel Nederland draait nu op voor de gevolgen van die crisis", zegt Hilhorst.