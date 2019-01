Zuiveldrankjes zijn nog steeds suikerbommen

In 2014 ondertekenden fabrikanten het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Hierin beloofden zij het suikergehalte van zuiveldrankjes met 3 procent naar beneden te halen. Toch is volgens Foodwatch 42,5 procent van deze drinkpakjes nog steeds veel te zoet. De nieuwe belofte van de producenten om het suikergehalte met 5 procent te laten dalen, biedt volgens Foodwatch ook geen uitkomst. ,,Dat zal niet voorkomen dat een groot deel van deze drankjes vrijwel even zoet blijft als Coca-Cola of zelfs zoeter.’’

Foodwatch onderzocht in totaal 40 zuiveldrinkpakjes - blikjes, plastic flesjes en drinkzakjes - van de vijf grootste supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus. Hier zit gemiddeld 8,2 gram suiker in per 100 ml, meer dan vier suikerklontjes. In enkele gevallen zitten er zelfs zes suikerklontjes in een pakje. Met twee pakjes zitten kinderen al aan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen hoeveelheid (vrije) suiker voor een hele dag.

In november onderzocht het Voedingscentrum al hoeveel suiker er in vruchtendrankjes zit en toen wees Foodwatch al op het hoge suikergehalte van zuiveldrankjes. ,,Scholen promoten nu meer water, en weren pakjes. Met succes, dus in die categorie zie je dat producenten het suikergehalte minderen’’, zei campaigner Sjoerd van de Wouw destijds. ,,Maar er zitten nog veel foute drankjes tussen.’’ Wat Foodwatch betreft is het goed dat de suikerdrankjes worden teruggedrongen. ,,Dat drinken is een slechte gewoonte.’’

Zorgen

In ons land monitoren de bedrijven zelf de vermindering van het suikergehalte. De afspraken zijn vrijwillig en de overheid legt fabrikanten die niet genoeg doen geen boetes op. Foodwatch wil daarom een einde maken aan de zelfregulering. De waakhond vindt dat de overheid de gezonde keus makkelijker moet maken, bijvoorbeeld met btw-vrije groenten en fruit en een suikertaks.