Zurig, gezond drankje krijgt voet aan de grond in ons land

Kombucha? Bij veel mensen gaat niet direct een belletje rinkelen als ze dat woord horen. Het eeuwenoude drankje ontstaat als gezoete thee door bacteriën en gisten fermenteert. De drank (het woord kombucha is Russisch) was vooral iets dat in de alternatieve hoek zat: wie online zoekt naar foto's van de 'zwam' ziet vooral veel potten met onfris uitziende, bruinige drab. Net als zuurkool of yoghurt heeft het een friszure smaak. Hoe langer je het laat fermenteren, hoe meer van de suikers worden omgezet in koolzuur en hoe frisser het smaakt.

Inmiddels wordt kombucha professioneel gemaakt, met hippe namen, fraaie etiketten en bijbehorende prijzen (tussen de 1,60 en 2,30 euro voor een flesje). De verkoop verloopt niet alleen via de reformwinkel, maar supermarkten als Ekoplaza en Marqt hebben inmiddels ook kombucha. De best verkrijgbare is Captain Kombucha, een Portugees merk dat een half dozijn smaken biedt.



Kombucha is een prima alternatief voor suikerhoudende frisdrank of wijn, vindt de Amsterdamse ondernemer Filip van Asch. Hij begon zo'n anderhalf jaar geleden met zijn broer Simon met Mana. Inmiddels zijn de vier smaken van zijn kombuchamerk op 80 punten verkrijgbaar. Dat moeten er volgend jaar 200 zijn. ,,We hebben de ambitie om ook in Duitsland en België voet aan de grond te krijgen. In Engeland is het al gemeengoed, maar in Duitsland heb ik het nog niet gezien in de hippe bars.''