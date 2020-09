Zusters willen van hun wijn af: ‘Eind deze maand komen er weer 20.000 flessen bij’

‘Over’ is niet het goede woord volgens Lesley Herbert. Hij is bestuurslid van Sint-Catharinadal in Oosterhout en doet het woord namens de zusters. Herbert: ,,De wijn is gewoon nog niet verkocht. Zelf hoopten we nu uitverkocht te zijn, want eind deze maand komt de oogst van vorig jaar. Dat zijn nóg eens 20.000 flessen.”



Vliegmaatschappij KLM had interesse in de witte wijn van het klooster. Maar door corona is die afspraak niet doorgegaan. ,,Nu hebben we dus een flinke hoeveelheid over. Je schrikt als je de duizenden flessen bij elkaar ziet staan.”