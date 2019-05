‘Zwangere vrouwen die noten eten, krijgen slimmere kinderen’

Voor het onderzoek werd een beroep gedaan op 2200 moeders in spe. Tijdens het eerste en derde trimester van de zwangerschap hielden de vrouwen een dagboek bij over hun eetgewoontes. Toen hun kinderen 18 maanden, 5 jaar en 8 jaar oud waren, moesten ze een aantal standaardtesten uitvoeren. Op die manier konden de wetenschappers de neurologische ontwikkeling van de kinderen in de gaten houden. Wat de moeder tijdens de zwangerschap eet, speelt blijkbaar een grote rol bij de verstandelijke ontwikkeling van het kind. Als de vrouwen tijdens het eerste trimester geregeld noten eten, scoren hun kinderen ook beter bij de testen. Zo hebben de kinderen van noten nuttigende moeders een langere aandachtsspanne en een sterker werkgeheugen. Ter verduidelijking: dat geldt alleen bij zwangere dames die bijna 90 gram noten per week hebben gegeten. Het gaat dan over walnoten, amandelen, pinda’s, pijnboompitten en hazelnoten. De onderzoekers hebben ook gecontroleerd of er een link was tussen het aantal noten dat vrouwen aten tijdens alleen het derde trimester en de intelligentie van de oogappel. Maar daar botsten ze op een njet: geen verband dus.

Foliumzuur

Nuance

Het Voedingscentrum benadrukt dat er weinig onderzoeken zijn gedaan die vergelijkbaar zijn met de Spaanse studie. ,,Dus dit is een van de eerste die een verband vindt tussen de hoeveelheid noten die de moeder tijdens de zwangerschap heeft gegeten en bepaalde testen bij de kinderen’’, aldus woordvoerder Oene van der Wal.



De testen die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn niet een op een te vertalen naar intelligentie, onderstreept Van der Wal. ,,Als er maar één studie is, is het altijd moeilijk inschatten of deze uitkomst robuust is of het gevolg van toeval. Of dat het resultaat toch het gevolg is van iets anders, bijvoorbeeld dat de kinderen van de moeders die meer noten eten toevallig vaker ontbijten of langer slapen, wat ook van invloed kan zijn op de testresultaten.’’



Er valt dus wel iets te nuanceren, meent Van der Wal. ,,In noten, net als in bijvoorbeeld vette vis en avocado, zitten verschillende onverzadigde vetzuren die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van de hersenen van baby’s. Dit betekent dat de hersenen van de baby zich niet goed kunnen ontwikkelen als de moeder een ernstig tekort heeft aan deze vetzuren en als deze niet in haar voeding zitten. Bij mensen komt dat echter bijna nooit voor en we hebben nog geen goed bewijs dat meer van deze vetzuren eten echt een groot effect heeft op de hersenfunctie van kinderen.’’