Zwangeren snakken naar gekke snacks: Iemand een hotdog met drop?

Koken en EtenGerechten als tomatensoep met spekjes of pannenkoek met gummyberen klinken misschien te gek voor woorden, maar toch zijn ze echt gegeten. Vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap te maken krijgen met de gekste eetbuien. Pascal Rotteveel verzamelde de vreemdste gerechten in het boek Pregnancy Cookbook .

Volledig scherm Pascal Rotteveel. © Eigen foto Pascal Rotteveel ontwikkelde een fascinatie voor zwangerschaps-cravings, ofwel dringende eetbuien, toen zijn zus voor de eerste keer zwanger werd. ,,Het werd een ding dat ik aan iedereen ging vragen wat het gekste was dat ze hebben gegeten tijdens de zwangerschap.’’



Hij verzamelde wel honderd vreemde recepten van zwangere vrouwen, familie en vrienden, maar ook via blogs. Rotteveel: ,,Ik vond het fascinerend dat iemand heeft gedacht: weet je wat lekker is op een augurk? Slagroom.’’

Alle recepten zijn echt gegeten door iemand, benadrukt de Amsterdamse auteur. ,,Ik had het idee om al die maaltijden te vangen in iconische beelden. Mijn doel was dat als je ze ziet, dat je denkt: nou, dat ziet er best lekker uit. Maar kijk je iets beter, dan zie je dat het eigenlijk niet helemaal in orde is.’’

Volledig scherm Karamel rolmops. © © 2019 René Mesman Sommige recepten waren qua ingrediënten wel geschikt, maar waren dan visueel niet interessant. ,,Ik heb gezocht naar recepten die verrassend zijn.’’ Samen met foodstylist Claartje Lindhout en fotoraaf Rene Mesman heeft Rotteveel zijn visie uitgewerkt. Het boek is gevuld met vrolijke kleuren en strakke fotografie. ,,Maar hoe het er uiteindelijk uit is gekomen, daar hebben zij veel aan toegevoegd’’, vertelt hij.



Uit de honderd recepten koos hij er veertig uit die ook interessant waren om te fotograferen: een voor iedere week van de zwangerschap. ,,Dat is een gemiddelde, natuurlijk. Er moest wel een idee achter het getal zitten.’’ Het boek werkt toe naar een feestelijke geboorte met als laatste recept de oer-Hollandse beschuit met muisjes.

Stoepkrijt

Rotteveel heeft een flink aantal van de recepten uit zijn boek geproefd. ,,Ik kan je zeggen: de mosterdbrownie is echt niet te hachelen. Dat was echt smerig.’’ Aan de karamel rolmops gaat de auteur zich echter niet wagen, vertelt hij: ,,Dat gaat me te ver.’’ De recepten in het boek zijn ook niet bedoeld om heel serieus te nemen. ,,Ik ben in geen enkel opzicht een expert als het op voeding aankomt’’, zegt hij. Er staat niets in het boek dat schadelijk kan zijn voor een zwangere vrouw. ,,Dat heb ik ook als grote disclaimer in het boek gezet. Als je echt de drang hebt om stoepkrijt te eten, moet je misschien even een dokter raadplegen.’’

Maar zitten er ook recepten tussen die wel degelijk bereid kunnen worden? ,,Van de chocolade met bacon zegt iedereen in mijn omgeving dat ze die nu ook wel gewoon zouden eten, hoewel ik chocolade zelf echt heel goor vind op een stukje bacon. De karamel met bloemkool was dan wel weer erg lekker.’’

Ode aan de eetbui

Zelf heeft de auteur geen kinderen. Daar is hij zich erg bewust van, net zoals het feit dat hij een man is. ,,Ik zal dus nooit kunnen ervaren hoe het is, maar ik schrijf er wel een boek over. Het onderwerp gaat vooral vrouwen aan. Ik wil niet dat mensen gaan denken: wie is hij nou weer om hier dan iets van te mogen vinden.’’

Volledig scherm Het Pregnancy Cookbook bevat de gekste recepten. © Pregnancy Cookbook Het boek is achteraf gezien als het ware een ode aan de eetbuien, vertelt hij. ,,Cravings zijn iets waar zwangere vrouwen zich voor kunnen schamen. Mijn moeder gaf bijvoorbeeld schoorvoetend toe dat ze heel veel brie at toen ze zwanger was van mij. Maar het is heel natuurlijk en bijzonder. Misschien geeft het boek mensen een beetje rust als ze weten dat ze niet de enige zijn die bijvoorbeeld in het holst van de nacht M&M’s in een bak yoghurt gooien.’’

Maar hoe kom je nou als zwangere vrouw van zo’n eetbui af? Rotteveel heeft na het maken van zijn boek een antwoord: ,,Wat zorgt voor een succesvol recept is het contrast in smaak. Zoals die augurk en slagroom, dat is echt zuur en zoet. Of bijvoorbeeld tabasco meloen, dat is juist weer heel fris en pittig. De combinatie van ingrediënten die helemaal uit elkaar in het smaakspectrum liggen, lijken het meest succes te hebben voor het stillen van een craving.’’

Engels