Zwemmende tonijnbiefstuk wil witte of koele rode wijn

Een jaar of tien geleden waren mevrouw Hamersma en ik naar Kopenhagen op eet­expeditie. Nee, niet naar sterrenrestaurant Noma. Daar waren we al geweest. Zodoende belandden we bij Geist van Bo Bech, het enfant terrible van het Deense culinaire tableau, bij Manfreds & Vin die ook de sterren van restaurant Relae liet schitteren en bij Kød­byens Fiskebar, een visafslag vermomd als restaurant. Bij die laatste lunchten we licht, omdat we ’s avonds ook nog aan de overkant bij Nose­2Tail werden verwacht. Daar was het louter vlees dat de klok sloeg. Daarbij luidde het motto niet all you can eat, maar the whole you can eat.