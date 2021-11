Afgekeurde Erwin (39) is thuiszitten zat en wil dolgraag als vrijwilliger in de haven aan de slag

Komt voor elkaarAls stuurman van een tachtig meter lang schip vervoerde Erwin Kooreman (39) ladingen over grote wateren. Op zee voelde hij zich vrij. Maar aan zijn droombaan kwam elf jaar geleden plotseling een eind. Na psychoses en waanbeelden werd hij afgekeurd. Nu slijt hij zijn dagen met wandelen en tv-kijken. Maar het allerliefste zou hij als vrijwilliger aan de slag gaan op of rond het water.

Al sinds jongs af aan is de Vlaardinger gek op varen en alles wat daarmee te maken heeft. ,,Mijn ouders hadden een boot en daar gingen we in de vakanties vaak mee weg. Toen wist ik al dat ik zelf later ook wilde varen’’, vertelt hij. ,,Dat is gelukt, maar niet zo lang als ik had gehoopt. Varen was echt mijn lust en mijn leven.’’

Thuis op het water

Op zijn achttiende ging het voor het eerst mis toen hij voor zijn stage moest varen. Na een incident komt hij in een psychiatrische kliniek terecht. Daar wordt het dysthyme stoornis bij hem vastgesteld. ,,Ik heb last van depressieve stemmingen. Maar die zijn niet altijd even sterk aanwezig’’, legt hij uit. Nadat hij is opgeknapt maakt hij zijn studie af en gaat hij als stuurman aan het werk. ,,Ik voelde me zo thuis op het water. En de band die je had met de bemanning was ook zo bijzonder. Je zat letterlijk in hetzelfde schuitje.’’

Een normaal mens gaat aan het werk en dat heb ik niet meer. Dat zorgt soms voor een best eenzaam bestaan

Maar net als tijdens zijn stage gaat het jaren later nogmaals mis aan boord. ,,Ik was net gepromoveerd tot kapitein, maar dat bracht zo veel druk en verantwoordelijkheid met zich mee. Ik kon dat niet aan. Ik voelde een enorme druk toen ik over de loopplank liep. Ik kon niet meer normaal functioneren’’ De Vlaardinger belde zijn moeder en die wist gelijk wat er aan de hand was.

Eenmaal terug in Nederland werd hij opnieuw opgenomen. Hij had last van wanen, psychoses en angstgevoelens. Hij kreeg de diagnose klassieke schizofrenie. De Vlaardinger werd afgekeurd en mocht daardoor zijn geliefde werk niet meer doen.

Jeukende handen

Varen was echt mijn lust en mijn leven Erwin Inmiddels zit hij al jaren thuis en jeuken zijn handen om aan de slag te gaan. Hij zou dolgraag een paar dagen in de week vrijwilligerswerk willen doen in de maritieme sector. ,,Onderhoud aan motoren en schepen vind ik heel leuk. Ik weet hoe dat in elkaar steekt, ik heb daar immers voor geleerd. Eigenlijk is alles wel goed zolang ik er mijn ei in kwijt kan.''



Alleen het idee dat hij zijn geliefde vak weer kan uitoefenen laten zijn ogen stralen. Zijn huis staat vol met spullen die hem aan de scheepvaart herinneren. Aan de muur hangt een grote foto van het schip waar hij stuurman was. Tegenover zijn bank hangt een scheepsklok en op een plankje staan diverse bootjes en beeldjes van een kapitein en meeuw. ,,Een normaal mens gaat aan het werk en dat heb ik niet meer. Dat zorgt soms voor een best eenzaam bestaan.’’

Ook zijn moeder, de 70-jarige Ellen Jungst, hoopt dat iemand een vrijwilligersbaantje heeft voor haar zoon. ,,Het zou zo fijn als hij wat om handen zou hebben’’, zegt ze. ,,Hij is nog zo jong en zit nu maar de hele dag thuis. Dat vind ik moeilijk en daar maak ik me best zorgen om. Wat moet die jongen nou de hele dag doen? Ik zou het een verschrikkelijk idee vinden als hij straat zou hangen.’’

Rust en vrijheid

Dat haar zoon zo gek op het water is, verbaast haar niets. ,,Dat ben ik zelf ook. Mijn ouders hadden een boot waar we in de weekenden mee weggingen. Net als Erwin geniet ik van de rust en vrijheid. Je bent steeds op een andere plek en komt andere mensen tegen.’’ Ze zou graag willen dat Erwin een paar dagen in de week aan de slag gaat. ,,Dan heeft hij wat omhanden en om naar uit te kijken. Ik gun hem dat zo.’’

