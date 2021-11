Ageeth heeft allerlei gadgets, maar wie helpt haar met aansluiten?

Komt voor elkaarDe 57-jarige Ageeth Tetteroo is dol op gadgets. Ze heeft lampen die ze via een app kan aanzetten, een indoorsirene die afgaat als iemand probeert binnen te dringen, een regenmeter, draadloze stopcontacten en ga zo maar door. Maar al die apparaten zitten allemaal nog in de doos. Want het installeren blijkt nog best wel een dingetje te zijn.

Ze heeft het echt geprobeerd. Uren en avonden lang is Ageeth Tetteroo uit Berkel en Rodenrijs bezig geweest om haar slimme apparaten aan de praat te krijgen. Maar dat bleek toch een stukje ingewikkelder te zijn dan ze in eerste instantie dacht. ,,Ik heb 25 jaar lang een relatie gehad en ik was altijd degene die dingen aansloot en voor elkaar kreeg. Dus voor een vrouw vind ik mezelf best handig. Maar hier kom ik niet uit. En dat is zonde.’’

Slimme lampen

Zoals het speciale verlichtingssysteem dat ze een jaren terug online kocht. Via een app op haar telefoon kan ze de lampen aan- en uitzetten, dimmen en van kleur veranderen. Het aansluiten van de eerste zeven lampen was gelukt. ,,Ik hoefde niet op te staan en alles ging automatisch. Dat was fantastisch’’, vertelt ze.

Maar toen ze nog twee extra lampen wilde aansluiten, pakte de app hem ineens niet meer. ,,Het lukte ineens niet meer om deze lampen door de bridge te laten herkennen. Waarschijnlijk doordat ik een nieuwe router heb met een aansluiting minder. Nu moet ik alsnog het licht handmatig aandoen en staat het op de laatste instelling.’’ Doordat de app weigert mee te werken branden die zo fel dat het pijn doet aan je ogen. ,,Die heb ik dus niet vaak aanstaan. Want ook die krijg ik niet verbonden.’’

Ook haar regenmeter zit al meer dan een jaar in de doos. ,,De houder die erbij zat, is te smal. Dus er moet iets aan worden gedaan voor je het kan ophangen. Ik heb er avonden aan besteed, maar het lukt maar niet. Dan blijft het op een gegeven moment liggen.’’

Te ingewikkeld

Ze zou ook graag wifi in haar tuin willen, want het signaal is nu te zwak. De versterker heeft ze al liggen. Maar ook dat krijgt ze, ondanks vele pogingen, niet aan de praat. Datzelfde geldt voor haar indoorsirene met raamsensoren, draadloze stopcontacten met afstandsbediening en beveiligingscamera met lamp. ,,Het is me te ingewikkeld om voor elkaar te krijgen.’’

Tetteroo is daarom op zoek naar iemand die haar een handje wil helpen. ,,Het zou zo fijn als er iemand is die er zelf alles van snapt. Die dat zo hop, hop, hop kan aansluiten.’’ Zelf heeft ze helaas geen handige Harry of Harriët in de buurt. ,,Ik heb wel een broertje die handig is met klussen, maar niet op dit gebied. Die is allang blij dat hij weet hoe hij de telefoon op moet nemen’’, vertelt ze lachend. ,,Ik was juist altijd degene die andere met zulke dingen hielp. Al zou je dat nu vast niet zeggen.’’

Goede deal

Ondanks dat ze de slimme apparaten niet krijgt aangesloten weerhoudt dat haar niet om wat nieuws aan te schaffen. ,,Ik vind het ontdekken van de nieuwigheidjes nou eenmaal zo leuk. Ook houd ik ervan om zo weinig mogelijk geld uit te geven aan zulke gadgets. Voor de normale prijs zou ik het niet kopen maar als ik een goede deal zie, neem ik het mee. Het is alleen zo jammer dat het nog niet werkt. Dus ik hoop dat iemand mee daar mee wil helpen.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Ben jij handig en wil je Ageeth wel een handje helpen? Bied je hulp aan!

