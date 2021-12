Bennie zag buurmeisje brandend door de straat rennen en zoekt lotgenoten uit de oorlog

‘Doar geet Alie, ze steet in braand’: Bennie Verveld (82) hoort het zijn oma nog zeggen. „Ze woonde bij ons in. Ik stond erbij en keek ernaar. Later hoorden we dat ze was overleden, net als buurvrouw Schouwink en een van haar kinderen. Verbrand, net als Alie. Haar verkoolde lichaam heb ik vermoedelijk nog gezien toen we de straat uitliepen. Alles van die dag is weg, behalve dit. Ik was 4 en wist nog niet wat ik nu wel weet: dat mijn tijd ergens op die dag, 10 oktober 1943, stil is blijven staan.”



Hij is 82 nu, Bennie Verveld. Een man die zijn emoties steeds minder de baas kan als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. „Mijn vader is getraumatiseerd”, zegt dochter Maureen. „Zolang hij erover kan praten met leeftijdgenoten, gaat het redelijk goed. Maar als die wegvallen, dan begint in het zijn hoofd te spoken. Hij heeft op die bewuste dag dingen gezien die een kind niet zou moeten zien. Het afgelopen jaar zijn, mede door corona, de meest dierbare vrienden uit die tijd overleden: zijn oudste broer en zijn Gerrit Zijlstra, de man die zijn ervaringen tijdens het bombardement onder meer heeft verwerkt door eindeloos schilderijen te maken van de luchtoorlog boven Enschede. Ook mijn moeder is overleden. Eigenlijk is er niemand meer. Via de huisarts en ouderenzorg zijn we op zoek gegaan naar generatiegenoten uit het Hogeland die af en toe met hem zouden willen praten. Tot op heden hebben we die niet gevonden.”