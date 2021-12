CliniClown die 25 jaar geleden aan Naomi’s bed stond laat nu haar droom uitkomen

Komt voor elkaarAls jong meisje werd Naomi van Lieshout toen ze in het Sophia Kinderziekenhuis lag opgevrolijkt door een CliniClown. Sinds die tijd is het haar droom om dat ook te doen voor zieke kinderen. Ze werd door clown Hansje, dezelfde clown die 25 jaar geleden aan haar bed stond, verrast om een dagje mee te lopen.

Dat er een cameraploeg bij haar langs zou komen, wist Naomi van Lieshout (35) uit Gorinchem. Maar ze was in de veronderstelling dat ze een filmpje zou opnemen voor haar hulpvraag die ze onlangs naar het AD stuurde. ,,Niet geschoten is altijd mis, dus ik besloot om mee te doen aan de Komt voor Elkaar-actie om CliniClown te worden. Maar ik wist niet dat het al was gelukt en dat ze mij kwamen verrassen.’’

Wat ze al helemaal niet had verwacht, is dat ze een bekend gezicht zou zien. ,,Het is zo bizar dat het Hanneke (clown Hansje, red) was. Ik ben nog steeds een beetje flabbergasted’’, zegt ze. ,,Het was zo’n toffe verrassing. Het is altijd al een droom van me geweest om als clown bij zieke kinderen langs te gaan. Nu word ik geholpen door de clown die mij zoveel jaar geleden heeft opgevrolijkt. Dat is ongelofelijk.’’

Van Lieshout lag als 8-jarig meisje een maand in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. ,,Als kind had ik altijd last van buikpijn, waardoor mijn lichaam vaak verstopt zat. De artsen kwamen er maar niet goed achter waar dat vandaan kwam. Daarom lag ik zo’n lange periode in het ziekenhuis’’, vertelt ze. ,,Iedere keer een klysma ondergaan, is niet prettig als je een kind bent. Dat was wel heel heftig. Uiteindelijk bleek ik een spastische darm te hebben.’’

Om haar op te vrolijken, kwamen er regelmatig clowns in het ziekenhuis langs. ,,Als mijn moeder naar huis moest, was dat wel een drama voor mij. Ik wilde natuurlijk niet alleen blijven. Dan waren er de clowns om me af te leiden en me weer een beetje goed te voelen. Er werden niet per se grappen gemaakt, maar het contact was al zo fijn. Vanaf dat moment wist ik dat ik ook ooit CliniClown wilde worden.’’

Ze weet precies hoe fijn het is als er een clown in plaats van een dokter je kamer binnenloopt. ,,Ik heb ervaren hoe het is om even niet ziek te zijn. Ik weet nog goed dat clown Bram er was. Hij had een bril op, maar die was stuk. Samen met de andere kinderen hebben we toen met tape zijn bril weer aan elkaar geplakt. Dat vergeet ik nooit meer. Dat was zo leuk. Het was een heel fijne afleiding. Want we lagen er niet voor niets.’’

Zelf heeft ze al eens eerder gereageerd op een vacature bij de CliniClowns en was ze begonnen met de opleiding Contactclown. ,,Door een depressie lukte het me helaas niet om die af te ronden. Maar het is altijd blijven kriebelen’’, zegt ze. ,,Nu ben ik door Hanneke uitgenodigd om mee te kijken op het hoofdkantoor van de CliniClowns in Amersfoort. Ze gaat me laten zien hoe alles werkt en hoe het er achter de schermen aan toe gaat.’’

Vanwege het coronavirus is het niet duidelijk wanneer Van Lieshout als clown mee mag naar het ziekenhuis om daar kinderen te verrassen. ,,Het duurt helaas nog even. Maar ik ben zo blij dat ik deze kans heb gekregen. Het blijft bizar dat Hanneke mij gaat helpen om mijn droom te verwezenlijken. Dat is heel bijzonder.’’

