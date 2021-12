Dolblij met nieuw mutsje, na emotioneel verlies: ‘Voor Isa is dit het mutsje van oma’

Komt voor elkaarEen verrassing voor Isa (7) uit Elst. Het mutsje dat ze van oma kreeg is nog steeds zoek, maar een bedrijf heeft haar een identiek exemplaar opgestuurd. ,,Voor Isa is dit het mutsje van oma”, zegt moeder Lieke.

Ontroostbaar was Isa toen ze eind oktober in de Intratuin in Duiven haar mutsje was kwijtgeraakt. De muts heeft een grote emotionele waarde. Ze kreeg het van haar recent overleden oma, de moeder van Lieke.



Lieke plaatste een bericht op Twitter en vroeg iedereen mee te zoeken naar het mutsje van Isa. Haar bericht werd honderden malen gedeeld. ,,We hebben zo veel lieve reacties gekregen”, vertelt ze.

Quote Ze straalde helemaal toen ze vanochtend naar school ging met haar nieuwe muts die identiek is aan de muts van oma Lieke Harmsen

Alopecia

Isa draagt een muts omdat ze sinds haar vijfde de haaraandoening alopecia heeft. Hierdoor werd ze binnen vijf maanden helemaal kaal en dat terwijl ze daarvoor een volle bos haar had. De afgelopen weken had ze een andere muts op, maar er gaat niets boven het mutsje van oma, zo gaf ze aan.



,,Ze straalde helemaal toen ze vanochtend naar school ging met haar nieuwe muts die identiek is aan de muts van oma.”



Lieke denkt niet dat de muts die Isa in de Intratuin in Duiven verloor nog gevonden wordt. ,,Het is nu wel lang geleden. Maar voor Isa is het goed zo.”

Volledig scherm Isa op de foto, hier nog mét haar oude mutsje. © Lieke

Het mutsje van Isa is gemaakt van bamboe en heeft geen naden en labeltjes. Het is een mutsje van Aderant, specialist in haarwerken, pruiken en haaraanvullingen.



,,Ik wist dat wij het mutsje dinsdag zouden ontvangen. Ik had eerder een e-mail gekregen van een heel aardige vrouw van Aderant. Zij had gehoord van onze zoektocht en ze meldde dat ze Isa heel graag een identiek mutsje wilde opsturen.”

