Help jij Miranda, die anorexia heeft? ‘Aardappels eten is net zo eng als brandend huis’

Komt voor elkaarZe at vroeger graag patat en cheeseburgers, maar nu strijdt de 51-jarige Miranda Weijnen dagelijks tegen haar eetstoornis. Voor haar gevoel zitten er twee kanten in haar hoofd. Een gezonde, die heel goed weet dat ze moet eten, en een anorexiastemmetje, waar ze niks van mag. ,,Je snapt het zelf niet, want je sterft van de honger. Maar de angst om te eten is te groot.’’

In de supermarkt koopt de Rotterdamse graag lekkere dingen. Maar eenmaal thuis doet ze er niks mee of verdwijnen ze in de prullenbak. Weijnen heeft sinds vijf jaar anorexia. ,,Het begon onschuldig, met dagelijks een wandelingetje maken’’, vertelt ze. ,,Toen ik merkte dat ik afviel, besloot ik ook mijn eetpatroon wat aan te passen. Zo viel ik nog meer af. Ik dacht altijd: als ik wil, stop ik hier weer mee en eet ik weer normaal. Maar dat lukte me niet meer.’’

Tienermeisjes

Ze heeft geprobeerd hulp te zoeken voor haar eetstoornis, maar helaas zonder succes. ,,De hulp is zo gericht op jonge mensen. Het zijn ook meestal tienermeisjes die hier last van hebben. Voor mij werkt die aanpak niet. Het helpt niet als iemand zegt: ‘Eet een boterham.’ Ik heb wat anders nodig.’’

Quote Ik zoek een gulden middenweg. Daar heb ik hulp bij nodig Miranda Weijnen

Omdat behandelingen en gesprekken niet helpen, heeft ze zich neergelegd bij haar eetstoornis. ,,Het is niet iets wat ik wil hebben, maar het is zo lastig. Het eten van aardappels is voor mij net zo eng als het voor iemand anders is om een brandend huis in te moeten rennen’’, vertelt ze. ,,Ik hoop natuurlijk dat het een keertje beter gaat, maar het gevecht met de anorexiastem wil ik niet meer aangaan. Het zorgt voor te veel onrust in mijn hoofd.’’

Ze zou wel graag op een andere manier geholpen worden. Zo is ze op zoek naar iemand die haar kan helpen dagmenu’s te maken. ,,Een diëtist helpt me niet, die wil alleen maar dat je aankomt. Dat wil ik juist niet. Maar ik wil ook niet verder afvallen. Ik zoek een gulden middenweg. Daar heb ik hulp bij nodig. Ik wil samen met iemand kijken wat haalbaar voor me is. Het samen opbouwen. Ik zoek niet iemand die me pusht dingen te eten die ik niet wil.’’

McDonald’s

De Rotterdamse is de hele dag met haar eetstoornis bezig. ,,Het is niet te doen’’, zegt Weijnen. ,,Het zit ook heel erg in mijn hoofd dat als ik iets eet wat niet mag, er iets met mijn dieren gebeurt. Ik ging een keer naar de McDonald’s en een dag later was mijn hondje ziek. Voor mij zijn die gebeurtenissen aan elkaar verbonden. Dat geeft nog meer angst om te eten.’’

Quote Het is voor een ander heel moeilijk te begrijpen waarom je niet eet als je honger hebt Miranda Weijnen

Haar vier honden en vijf katten zijn heel belangrijk voor haar. ,,Het zijn echt mijn kindjes’’, vertelt ze stralend. ,,Daarom wil ik op deze manier hulp zoeken. Ik wil blijven leven, ik wil niet dood. Dan zal ik toch een compromis moeten sluiten. Mijn hondjes willen naar buiten en lekker lopen. Als me dat niet lukt door mijn eetstoornis, voel ik me ontzettend schuldig.’’

Een verslaving

In haar omgeving heeft ze niemand die haar kan helpen. ,,Anorexia is eigenlijk een taboe, we hebben het er niet over. Het is voor een ander nu eenmaal heel moeilijk te begrijpen waarom je niet eet als je honger hebt. Het niet eten en het willen bewegen is eigenlijk een verslaving. Dat maakt me soms heel verdrietig. Ik had nooit verwacht dat dit me zou overkomen. Vroeger at ik graag een Mars of een KitKat. Nu ben ik veel te bang dat er wat met mijn dieren gebeurt als ik dat doe. Het uiteindelijke doel is dat ik samen met mijn hondjes wat kan eten zonder dat ik me schuldig voel of dat anorexiastemmetje hoor schreeuwen. Ik hoop dat iemand me kan en wil helpen.’’

Komt voor Elkaar

Je kent vast wel iemand die hulp nodig heeft. Of misschien ben je zelf iemand die hulp kan gebruiken. Doe nu mee aan de gloednieuwe actie van het AD: Komt voor Elkaar. Tijdens Komt voor Elkaar zet de redactie alles op alles om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar door de hulp van medelezers in te schakelen. Tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.



Wil jij Miranda helpen met het maken van een dagmenu? Bied je hulp aan!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.