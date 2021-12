Honderden mensen willen Indisch koken voor Heleens oma (87), Jesse Klaver eerste die haar verrast

Met koelbox en boodschappentas komt Jesse Klaver vrijdag aan het eind van de ochtend aan bij woonzorgcomplex Het Hof van TriviumMeulenbeltZorg in Hengelo. Hij verontschuldigt zich meteen: „Het was mijn bedoeling zelf te koken, maar toen kwam het regeerakkoord er ineens tussendoor.” Als alternatief heeft hij een box vol gerechten van De Poentjak uit Den Haag meegenomen, zijn favoriete Indonesische restaurant.

Klaver warmt de gerechten op in de keuken van het restaurant van Het Hof. Er hadden deze vrijdag ook vele andere, minder bekende Nederlanders het eten voor mevrouw Berghorst willen bereiden.



Via een klikbare knop op de website van Tubantia en collega-titels zoals deze site, reageerden tal van mensen op de oproep van mevrouw Berghorsts kleindochter Heleen Daniluk. Van een Indische chef die werkt voor een Indisch-Moluks restaurant tot iemand die zijn eigen Indische familie enorm mist.



Allemaal wilden ze belangeloos voor Ievke Berghorst koken. Als zij wil, kan er vanaf nu om de twee dagen voor haar Indisch worden gekookt. Zoveel reacties zijn er. Heleen maakt daar een selectie uit. „Ik denk dat ik probeer om twee keer per maand een verzorgde maaltijd voor haar te regelen.”

Quote Ze denken hier dat het Indisch is, maar de kruiden zijn namaak, grr Ievke Berghorst (87) Klaver had de oproep van Heleen zelf voorbij zien komen en liet een collega binnen zijn partij reageren. Hij stelt zich aan mevrouw Berghorst voor: „Ik ben Jesse en ik zag het berichtje over u. Ik houd zelf erg van Indisch eten. Mijn oma is Indisch. En mijn moeder heeft in een verpleeghuis gewerkt en probeerde altijd te regelen dat mensen konden eten wat ze wilden.” Berghorst vraagt: „Mag ik Jesse zeggen?” Graag, luidt het antwoord.

De in Den Haag woonachtige GroenLinks-politicus is een beetje zenuwachtig voordat hij het eerste gerecht uitserveert, vertelt hij. „Ik heb gehoord dat u vrij kritisch bent.”

Dat is inderdaad zo: mevrouw Berghorst is dankbaar voor de zorg die zij krijgt in Het Hof. Maar áls er al eens Indisch eten wordt geserveerd, dan is het ‘niet echt Indisch’.

„Ze denken hier dat het Indisch is, maar dat is het niet. Ze gebruiken van die namaak-Indische kruiden, grr. Ze doen hun best en soms is het eten naar mijn zin of zelfs lekker. Maar nee, echt Indisch is het niet.”

Een lepel soto

Klaver kijkt dan ook gespannen toe als zij een lepel soto naar haar mond brengt. „U hoeft de lepel niet onder mijn neus te drukken, hoor”, zegt ze gevat. Nadat Klaver heeft uitgelegd dat het een traditionele Indonesische kippensoep is met citroengras, citroenblad en een eitje, reageert mevrouw Berghorst: „Nu moet ik zeker zeggen dat het heerlijk is?”. „U moet gewoon zeggen wat u vindt”, stelt Klaver. „Heerlijk”, antwoordt de 87-jarige.

Het ijs is gebroken. Klaver serveert nog tal van Indonesische (bij)gerechten als kentang, seroendeng, saté babi en levertjes. De saté kambing laat ze staan. „Geitenvlees, dat moet ik niet.” Maar het meeste gaat er wel in. Er is alleen veel te veel, vindt ze. Als haar Haagse privékok-voor-één-dag dan ook nog aankomt met gado gado, roept de krasse Hengelose: „Jesse, houd op!” Het toetje bestaat uit spekkoek. Voor de hele afdeling.

De Hengelose heeft genoten. Tenminste, dat valt op te maken uit de interactie tussen haar en Klaver. Maar mevrouw Berghorst blijft mevrouw Berghorst. Een ‘dametje’, een heel kritische. „Of het lekker was? Jawel...”

